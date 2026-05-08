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Comportamento

O que podemos comer com as mãos?

A etiqueta atual é menos rígida do que no passado e valoriza mais o bom senso e o contexto do que regras absolutas

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 09:34

Publicado em 

08 mai 2026 às 09:34
Luciana Almeida

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Luciana Almeida

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Na prática, elegância à mesa está menos no utensílio escolhido e mais na forma de se comportar Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Entre taças, talheres e guardanapos, uma dúvida ainda constrange muita gente à mesa: afinal, o que pode ser comido com as mãos? A etiqueta atual é menos rígida do que no passado e valoriza mais o bom senso e o contexto do que regras absolutas.


Alguns alimentos nasceram para isso. Os pães servidos na cesta de entradas, no café da manhã ou no chá da tarde devem ser partidos com as mãos em pequenos pedaços, e não mordidos inteiros. Torradas, croissants e biscoitos seguem a mesma lógica.


Os sanduíches também podem ser levados às mãos, mesmo quando chegam ao prato acompanhados de garfo e faca. Os talheres costumam ser usados apenas quando o recheio ou o molho dificultam o manuseio.


A pizza talvez também gera dúvidas. 


Em ambientes descontraídos, comer a fatia com as mãos é perfeitamente aceitável. 

Já em pizzarias mais tradicionais, o uso de garfo e faca é o mais adequado.


Alguns alimentos tipicamente informais, como costelinhas de porco e pequenos pedaços de frango frito, também entram na lista dos permitidos para comer com as mãos, justamente por serem servidos em ocasiões mais descontraídas.


Na prática, elegância à mesa está menos no utensílio escolhido e mais na forma de se comportar. Discrição, naturalidade e delicadeza continuam sendo as regras mais importantes.


Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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