Palitar os dentes em público? Não tem negociação.

Vou direto ao ponto: palitar os dentes em público, para mim, está na mesma categoria de escovar os dentes à mesa. Simplesmente não dá.





Eu até poderia dizer que é deselegante, mas, na minha opinião, vai além disso: é nojento.

Higiene pessoal é assunto privado. Ninguém precisa assistir a esse momento, assim como não precisa acompanhar sua escovação ou o uso do fio dental.





"Ah, mas eu coloco a mão na frente da boca." Não resolve. Se ficou algum alimento entre os dentes, levante-se discretamente e vá ao banheiro. Higiene pessoal se faz em local privativo.





Boas maneiras são, antes de tudo, uma demonstração de respeito ao outro e civilidade.





Nesse assunto, comigo, não tem negociação.





Até a próxima!