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Luciana Almeida

Palitar os dentes em público? Não tem negociação.

Ninguém precisa assistir a esse momento, assim como não precisa acompanhar sua escovação ou o uso do fio dental

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 13:00

Publicado em 

05 jul 2026 às 13:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Palitar os dentes em público é mais do que deselegante
Palitar os dentes em público é mais do que deselegante Shutterstock

Vou direto ao ponto: palitar os dentes em público, para mim, está na mesma categoria de escovar os dentes à mesa. Simplesmente não dá.


Eu até poderia dizer que é deselegante, mas, na minha opinião, vai além disso: é nojento. 

Higiene pessoal é assunto privado. Ninguém precisa assistir a esse momento, assim como não precisa acompanhar sua escovação ou o uso do fio dental.


"Ah, mas eu coloco a mão na frente da boca." Não resolve. Se ficou algum alimento entre os dentes, levante-se discretamente e vá ao banheiro. Higiene pessoal se faz em local privativo.


Boas maneiras são, antes de tudo, uma demonstração de respeito ao outro e civilidade. 


Nesse assunto, comigo, não tem negociação.


Até a próxima!


Vale lembrar

Luciana Almeida é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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