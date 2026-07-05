Rastreamento ocular: como a tecnologia está tornando o autismo visível

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento historicamente habitou o território da subjetividade. Durante décadas, a medicina dependeu da observação comportamental e do relato de pais e educadores.





Embora o olhar clínico permaneça como base da prática médica, a ciência moderna traz um desafio: como traduzir as nuances da interação social humana em dados objetivos que possam guiar a plasticidade cerebral de uma criança?

A resposta para essa questão nasce de um movimento elementar da nossa cognição social: o olhar.