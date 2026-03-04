O equilíbrio evolutivo entre a cognição e o autismo

A evolução humana é uma das maiores epopeias da biologia. Em um intervalo de tempo breve, nosso cérebro — especificamente o neocórtex — expandiu-se inigualavelmente, permitindo-nos dominar a linguagem e a tecnologia. Porém, a ciência moderna sugere que esse salto cognitivo teve o seu custo.



Um estudo recente da Universidade de Stanford, publicado na Molecular Biology and Evolution, revela uma hipótese: a vulnerabilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser um "trade-off" evolutivo das nossas capacidades cognitivas superiores.

Como neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil, vejo o cérebro não apenas como uma estrutura anatômica, mas como um sistema dinâmico e delicado. O estudo liderado pelo geneticista Alexander L. Starr aponta que nossos neurônios excitatórios evoluíram em uma velocidade acelerada em comparação com outros primatas. Para sustentar essa expansão, houve uma redução na expressão de genes que antes atuavam como "escudos" protetores do neurodesenvolvimento.

O neocórtex é o palco das funções mais sofisticadas do ser humano. O estudo identifica que a especialização extrema dessa região exigiu mudanças genéticas profundas. Ao "priorizar" a complexidade sináptica e a capacidade de processamento, nosso genoma pode ter deixado o cérebro mais exposto a variações. Isto é, quanto mais complexa é uma máquina, mais sensível ela se torna a pequenos ajustes em seus componentes. O autismo, sob essa ótica, seria uma manifestação da sensibilidade inerente ao desenvolvimento de um cérebro tão potente quanto o nosso.

É crucial termos cautela. O estudo observa correlações evolutivas; ele não determina que o autismo seja causado pela evolução ou seja uma "etapa superior" da nossa espécie. Os dados sugerem uma vulnerabilidade biológica. A aceleração evolutiva dos neurônios excitatórios tornou o terreno do neurodesenvolvimento mais "fértil", porém mais instável. Entender que o TEA possui raízes tão profundas na nossa história genética ajuda a esclarecer o transtorno, afastando culpas parentais ou mitos ambientais infundados.

Embora a genética evolutiva traga um panorama histórico, o TEA continua sendo uma condição multifatorial. Milhares de variantes genéticas e fatores ambientais interagem para moldar o perfil de cada criança. Assim, a ciência de ponta deve caminhar com a prática clínica. A compreensão da neurodiversidade como um subproduto da nossa evolução nos convida à empatia, mas não substitui a necessidade de suporte estruturado.

Desse modo, o estudo de Stanford é um marco que nos ajuda a entender "quem somos" e "por que somos" assim. No entanto, para as famílias, o foco deve permanecer no que tem evidência científica sólida: intervenções precoces baseadas em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), terapia ocupacional, fonoaudiologia e suporte educacional adequado.

