Gafe: quem nunca?

Trocar o nome de alguém, mandar mensagem para o grupo errado, derrubar vinho na própria roupa ou acenar animadamente para uma pessoa que nem estava olhando para você…





A verdade é que viver em sociedade exige uma certa habilidade para sobreviver aos próprios constrangimentos.





O mais curioso sobre as gafes é que, quase sempre, elas ficam muito piores quando tentamos desesperadamente consertá-las. Existe quem transforme um simples deslize em um monólogo de desculpas, justificativas e nervosismo.





Enquanto isso, as pessoas mais elegantes costumam resolver tudo da forma mais eficiente possível: com leveza.





Porque a verdadeira sofisticação não está em parecer perfeito o tempo inteiro.





E sim, em conseguir rir de si mesmo.





Um comentário bem-humorado, um “foi sem querer” dito naturalmente e a capacidade de seguir a conversa normalmente costumam salvar qualquer situação social.





Pequenas imperfeições têm seu charme. Elas quebram a formalidade excessiva, aproximam as pessoas e lembram que ninguém vive em modo ensaio o tempo todo.





No fim, quase ninguém se lembra exatamente da gafe. Mas muita gente se lembra de quem conseguiu transformar o constrangimento em leveza e isso talvez seja uma das formas mais modernas de elegância.





Até a próxima!