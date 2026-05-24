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Luciana Almeida

Gafe: quem nunca?

A verdade é que viver em sociedade exige uma certa habilidade para sobreviver aos próprios constrangimentos

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 13:00

Publicado em 

24 mai 2026 às 13:00
Luciana Almeida

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Luciana Almeida

Viver em sociedade exige uma certa habilidade para sobreviver aos próprios constrangimentos
Viver em sociedade exige uma certa habilidade para sobreviver aos próprios constrangimentos Shutterstock

Trocar o nome de alguém, mandar mensagem para o grupo errado, derrubar vinho na própria roupa ou acenar animadamente para uma pessoa que nem estava olhando para você…


A verdade é que viver em sociedade exige uma certa habilidade para sobreviver aos próprios constrangimentos.


O mais curioso sobre as gafes é que, quase sempre, elas ficam muito piores quando tentamos desesperadamente consertá-las. Existe quem transforme um simples deslize em um monólogo de desculpas, justificativas e nervosismo. 


Enquanto isso, as pessoas mais elegantes costumam resolver tudo da forma mais eficiente possível: com leveza.


Porque a verdadeira sofisticação não está em parecer perfeito o tempo inteiro. 


E sim, em conseguir rir de si mesmo. 


Um comentário bem-humorado, um “foi sem querer” dito naturalmente e a capacidade de seguir a conversa normalmente costumam salvar qualquer situação social.


Pequenas imperfeições têm seu charme. Elas quebram a formalidade excessiva, aproximam as pessoas e lembram que ninguém vive em modo ensaio o tempo todo. 


No fim, quase ninguém se lembra exatamente da gafe. Mas muita gente se lembra de quem conseguiu transformar o constrangimento em leveza e isso talvez seja uma das formas mais modernas de elegância.


Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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