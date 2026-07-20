Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Dois homens foram presos por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função nesta segunda-feira (20). Um deles, identificado como Pedro Henrique Alves de Assis, de 20 anos, informou ser filho de um coronel da Polícia Militar (PM) durante a abordagem.





De acordo com a apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a informação dada pelo suspeito foi confirmada pela PM. O outro envolvido é Davi Guilherme Sousa Almeida, de 19.





A prisão aconteceu durante buscas da PM por envolvidos em um ataque a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na Grande Nova Almeida, na Serra, durante a madrugada de segunda. O crime vitimou Marcos Soares de Oliveira, de 28 anos. A dupla também é considerada suspeita de envolvimento no homicídio.





Além deles, outros três homens foram detidos e um adolescente apreendido também por suspeita de participação no assassinato.





Pedro e Davi foram localizados dentro de um carro em Lagoa de Jacaraípe, bairro vizinho de onde ocorreu o crime e pouco depois da morte de Marcos. Segundo a major Edineia, Pedro dirigia o veículo.





Segundo a apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Pedro informou que o automóvel pertence ao pai dele. Como o veículo tem características semelhantes às descritas por testemunhas, a Polícia Civil vai investigar se ele foi utilizado no homicídio.





A major Edineia disse à TV Gazeta que o veículo desobedeceu à ordem de parada da PM e tentou fugir. Durante a perseguição, dois ocupantes desembarcaram atirando contra os policiais e fugiram por uma área de mata. Pedro e Davi permaneceram no carro e acabaram entrando em uma rua sem saída, onde foram presos.





A defesa do filho do coronel disse que a inocência de Pedro será demonstrada no decorrer da instrução processual (leia a nota na íntegra no fim da matéria). A defesa de Davi Guilherme não foi encontrada até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.