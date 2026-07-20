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Ataque a tiros

Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Suspeito foi detido durante buscas por envolvidos em um homicídio em Nova Almeida; dois homens teriam atirado contra policiais durante a abordagem.

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2026 às 20:57
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida Divulgação | Polícia Militar

Dois homens foram presos por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função nesta segunda-feira (20). Um deles, identificado como Pedro Henrique Alves de Assis, de 20 anos, informou ser filho de um coronel da Polícia Militar (PM) durante a abordagem. 


De acordo com a apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a informação dada pelo suspeito foi confirmada pela PM. O outro envolvido é Davi Guilherme Sousa Almeida, de 19. 


A prisão aconteceu durante buscas da PM por envolvidos em um ataque a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na Grande Nova Almeida, na Serra, durante a madrugada de segunda. O crime vitimou Marcos Soares de Oliveira, de 28 anos. A dupla também é considerada suspeita de envolvimento no homicídio. 


Além deles, outros três homens foram detidos e um adolescente apreendido também por suspeita de participação no assassinato. 


Pedro e Davi foram localizados dentro de um carro em Lagoa de Jacaraípe, bairro vizinho de onde ocorreu o crime e pouco depois da morte de Marcos. Segundo a major Edineia, Pedro dirigia o veículo.


Segundo a apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Pedro informou que o automóvel pertence ao pai dele. Como o veículo tem características semelhantes às descritas por testemunhas, a Polícia Civil vai investigar se ele foi utilizado no homicídio.


A major Edineia disse à TV Gazeta que o veículo desobedeceu à ordem de parada da PM e tentou fugir. Durante a perseguição, dois ocupantes desembarcaram atirando contra os policiais e fugiram por uma área de mata. Pedro e Davi permaneceram no carro e acabaram entrando em uma rua sem saída, onde foram presos.


A defesa do filho do coronel disse que a inocência de Pedro será demonstrada no decorrer da instrução processual (leia a nota na íntegra no fim da matéria). A defesa de Davi Guilherme não foi encontrada até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Ataque e confronto com a PM

A esposa de Marcos contou aos militares que os tiros aconteceram devido a um ataque entre facções criminosas. Conforme a Major, quatro dos seis suspeitos estavam dentro do automóvel. 


“Por volta das 3 horas da manhã, uma viatura recebeu informações de um ataque na região de Jacaraípe. Ao avistar um veículo suspeito, a viatura fez sinal luminoso para pararem", detalhou a Major. 


Apesar da abordagem, de acordo com a Major, o grupo fugiu. "O suspeito que estava no carona e o homem que estava atrás do motorista desembarcaram atirando e a equipe efetuou o revide”, explicou a Major. 


Após atirarem contra os agentes, os dois fugiram por uma área de mata. Dentro do veículo, segundo a Major, permaneceram Pedro e Davi. Quando tentaram seguir com o automóvel, acabaram entrando em uma rua sem saída. 


“Depois, próximo ao horário do almoço, recebemos informações de que indivíduos que teriam cometido o ataque na região de Nova Almeida estariam em uma casa. Fomos até o local e, de fato, tinham quatro indivíduos dentro”, detalhou a Major.   

A Polícia Militar apreendeu diversos objetos na casa onde estavam os suspeitos de ataque a tiros em Nova Almeida, na Serra
A Polícia Militar apreendeu diversos objetos na casa onde estavam os suspeitos de ataque a tiros em Nova Almeida, na Serra Divulgação | PM

Na residência, a equipe encontrou cinco armas: uma calibre 12 de fabricação caseira, duas pistolas, um revólver e uma granada. O Batalhão de Missão Especial (BME) desarmou o objeto durante a tarde desta segunda.


Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 19 e 20 anos, serão encaminhados ao sistema prisional. 

A segunda ocorrência mencionada está em andamento na Delegacia Regional da Serra. "Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", frissou a corporação. 


Nota na íntegra da defesa de Pedro Henrique 

A defesa de Pedro Henrique Alves de Assis informa que recebeu com serenidade a decisão da autoridade policial de encaminhar a prisão em flagrante para apreciação pelo Poder Judiciário, por meio da audiência de custódia, respeitando o regular trâmite previsto na legislação brasileira.


Desde o primeiro momento, Pedro Henrique colaborou de forma espontânea e transparente com as autoridades policiais, prestando todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados, tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil, mantendo postura de absoluto respeito às instituições e permanecendo à inteira disposição da Justiça.


A defesa reafirma sua plena convicção de que, no decorrer da instrução processual, será demonstrada a inocência de Pedro Henrique, mediante a produção das provas cabíveis e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.


Confiamos na atuação técnica e imparcial do Poder Judiciário e acreditamos que a completa elucidação dos fatos permitirá o adequado reconhecimento da verdade, preservando-se as garantias constitucionais e o devido processo legal.


Por respeito às investigações em curso e aos envolvidos, a defesa não se manifestará sobre o mérito dos fatos neste momento, reservando-se a apresentar suas alegações exclusivamente nos autos do processo e perante as autoridades competentes.


Pedro Ramos

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