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Droga rara

PM apreende 150 pinos de cocaína "escama de peixe" em Afonso Cláudio

Segundo a Polícia Militar, a droga, considerada de alta pureza, teria sido enviada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) para abastecer o tráfico na cidade

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:36

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:36

Cento e cinquenta pinos de cocaína conhecida como "escama de peixe" foram apreendidos no bairro Bela Vista, em Afonso Cláudio, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), a droga, considerada de alta pureza e rara no Espírito Santoteria sido enviada pelo grupo criminoso Primeiro Comando de Vitória (PCV) para ser comercializada na cidade da Região Serrana.


Os entorpecentes foram localizados após três homens serem vistos saindo de uma trilha em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles tentaram fugir. Um dos suspeitos ainda tentou esconder um boné onde parte da droga estava armazenada, mas foi abordado pelos militares.


De acordo com a PM, o homem contou que o grupo recebia a carga diretamente de um integrante da facção criminosa em Vitória e vendia cada porção por cerca de R$ 20 a R$ 30. O primo dele, que havia conseguido fugir, foi localizado pouco depois em frente a um bar e também acabou detido.

Cão farejador Black ajudou a encontrar drogas em meio a um bambuzal em Afonso Cláudio
Cão farejador Black ajudou a encontrar drogas em meio a um bambuzal em Afonso Cláudio Divulgação/Polícia Militar

Durante as buscas na região, o cão farejador Black encontrou um saco plástico escondido em um bambuzal com mais entorpecentes (veja vídeo acima). Ao todo, foram apreendidos 150 pinos de cocaína conhecida como "escama de peixe" e cerca de 400 papelotes de cocaína.


Os suspeitos, de 23 e 33 anos, foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sendo finalizada e que, após o registro e o depoimento dos envolvidos, o delegado definirá os procedimentos cabíveis.

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