PM apreende 150 pinos de cocaína "escama de peixe" em Afonso Cláudio

Cento e cinquenta pinos de cocaína conhecida como "escama de peixe" foram apreendidos no bairro Bela Vista, em Afonso Cláudio, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), a droga, considerada de alta pureza e rara no Espírito Santo, teria sido enviada pelo grupo criminoso Primeiro Comando de Vitória (PCV) para ser comercializada na cidade da Região Serrana.
Durante as buscas na região, o cão farejador Black encontrou um saco plástico escondido em um bambuzal com mais entorpecentes (veja vídeo acima). Ao todo, foram apreendidos 150 pinos de cocaína conhecida como "escama de peixe" e cerca de 400 papelotes de cocaína.
Os suspeitos, de 23 e 33 anos, foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sendo finalizada e que, após o registro e o depoimento dos envolvidos, o delegado definirá os procedimentos cabíveis.