PM apreende 150 pinos de cocaína "escama de peixe" em Afonso Cláudio

Os entorpecentes foram localizados após três homens serem vistos saindo de uma trilha em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles tentaram fugir. Um dos suspeitos ainda tentou esconder um boné onde parte da droga estava armazenada, mas foi abordado pelos militares.





De acordo com a PM, o homem contou que o grupo recebia a carga diretamente de um integrante da facção criminosa em Vitória e vendia cada porção por cerca de R$ 20 a R$ 30. O primo dele, que havia conseguido fugir, foi localizado pouco depois em frente a um bar e também acabou detido.