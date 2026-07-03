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Norte do ES

Operação prende '01' da facção PCV em Aracruz

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava sendo investigado havia cerca de um ano e mantinha um estilo de vida de alto padrão

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 09:48

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 jul 2026 às 09:48
Prisão aconteceu na tarde de quinta-feira (2).
Parte do material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem apontado pela Polícia Civil como o "número um" na hierarquia da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde de quinta-feira (2). Segundo a corporação, a organização criminosa da qual ele faz parte tem ligação direta com o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro


O suspeito, que não teve o nome nem a idade divulgados, estava sendo investigado havia cerca de um ano pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, agiotagem, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de armas de fogo.


De acordo com a Polícia Civil, ele negociava armamentos de grosso calibre, inclusive fuzis, destinados ao abastecimento da organização criminosa. A atuação dele não se restringia ao tráfico de drogas, mas também incluía a aquisição e a comercialização ilegal de armas de alto poder ofensivo.


O suspeito também mantinha um padrão de vida incompatível com sua renda formal. Segundo a polícia, ele utilizava veículos de alto valor e morava em um imóvel de alto padrão registrado em nome de terceiros, o que pode indicar uma estratégia para ocultar ou dissimular patrimônio proveniente de atividades criminosas, especialmente do tráfico de drogas.


Ainda durante a investigação, a Polícia Civil identificou outros imóveis em construção, além de um sítio de alto padrão. Todos os bens seguem sendo apurados para identificar a origem dos recursos utilizados na aquisição e na construção deles.


Com o suspeito, foram apreendidos dois celulares, relógios de luxo, um colete balístico e outros objetos. Também foram encontrados R$ 17 mil guardados no console central de um veículo, além de um cheque emitido em nome de terceiros no valor de R$ 17 mil. A polícia também apreendeu 24 notas de dólares americanos e 10 pesos argentinos.


O homem permanece preso à disposição da Justiça. A prisão faz parte da Operação Narciso, conduzida pela Polícia Civil com apoio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Aracruz e da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN).

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