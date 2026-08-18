Juliano Floss anuncia fim de namoro com Marina Sena

Em um stories com texto curto e sem detalhes, o ex-BBB Juliano Floss, 22, anunciou no final da noite desta segunda-feira (17) o fim de seu namoro com a cantora Marina Sena, 27.

"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu.

A artista não fez nenhum comentário sobre o ocorrido.

Floss é um dos nomes confirmados para o elenco da novela "Paraíso Perdido", com lançamento previsto para 2027 pelo Globoplay. A trama é assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, os mesmos autores de "Guerreiros do Sol" (2025).

Ela, por sua vez, vai se apresentar no Rock in Rio 2026, no dia 13 de setembro, no Palco Sunset, com participação da cantora Céu.