Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Juliano Floss anuncia fim de namoro com Marina Sena

Os dois estavam juntos desde 2024, quando publicaram fotos em viagem pela Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 09:44

Juliano Floss e Marina Sena no reencontro após a final do BBB 26
Juliano Floss e Marina Sena no reencontro após a final do BBB 26 Juliano Floss no Instagram
Em um stories com texto curto e sem detalhes, o ex-BBB Juliano Floss, 22, anunciou no final da noite desta segunda-feira (17) o fim de seu namoro com a cantora Marina Sena, 27.
"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu.
A artista não fez nenhum comentário sobre o ocorrido.
Floss é um dos nomes confirmados para o elenco da novela "Paraíso Perdido", com lançamento previsto para 2027 pelo Globoplay. A trama é assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, os mesmos autores de "Guerreiros do Sol" (2025).
Ela, por sua vez, vai se apresentar no Rock in Rio 2026, no dia 13 de setembro, no Palco Sunset, com participação da cantora Céu.
Os dois estavam juntos desde 2024, quando publicaram fotos durante uma viagem pela Europa.

Veja Também 

Imagem de destaque

Laura Cardoso foi um exemplo de mulher e de artista, diz Fernanda Torres

Imagem de destaque

Atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos em São Paulo

O ex-BBB e ator Arthur Aguiar e a capixaba Jheny Santucci estão grávidos

Quem é Jheny Santucci, a capixaba que espera o segundo filho com Arthur Aguiar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Amor Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
João Fonseca alega dores e desiste do Masters 1000 de Cincinatti
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como vai funcionar o primeiro hospital veterinário do ES
Imagem de destaque
Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados