Quem é Jheny Santucci, a capixaba que espera o segundo filho com Arthur Aguiar

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar anunciou nesta sexta-feira (15) que será pai pela terceira vez. O bebê é fruto de seu relacionamento com a capixaba Jheny Santucci, de 23 anos, criadora de conteúdo digital e natural de Vila Velha. O casal decidiu manter a gravidez em segredo até o quinto mês de gestação, quando a barriga já estava mais aparente.





“Finalmente podemos dizer: estamos grávidos! Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza de que estava tudo bem para poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas!”, escreveu Arthur em uma publicação nas redes sociais.





Este será o segundo filho de Arthur e Jheny. O casal já é pai de Gabriel, nascido em fevereiro de 2024. Arthur também é pai de Sophia, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Maíra Cardi.