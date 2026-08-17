Quem é Jheny Santucci, a capixaba que espera o segundo filho com Arthur Aguiar

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar anunciou nesta sexta-feira (15) que será pai pela terceira vez. O bebê é fruto de seu relacionamento com a capixaba Jheny Santucci, de 23 anos, criadora de conteúdo digital e natural de Vila Velha. O casal decidiu manter a gravidez em segredo até o quinto mês de gestação, quando a barriga já estava mais aparente.
“Finalmente podemos dizer: estamos grávidos! Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza de que estava tudo bem para poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas!”, escreveu Arthur em uma publicação nas redes sociais.
Este será o segundo filho de Arthur e Jheny. O casal já é pai de Gabriel, nascido em fevereiro de 2024. Arthur também é pai de Sophia, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Maíra Cardi.
Natural de Vila Velha, Jheny tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre beleza, rotina e estilo de vida. Além de criadora de conteúdo, ela é dona de um salão de beleza em São Paulo, que já recebeu clientes conhecidas, como a cantora e ex-BBB Juliette e a modelo Juju Salimeni.
A capixaba também já circulou entre nomes conhecidos do mundo dos famosos. Em 2020, Jheny participou da festa de 28 anos de Neymar, realizada em Paris, na França. A comemoração reuniu diversos convidados e chamou atenção pela lista de celebridades presentes.