Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos

O desvio provisório implantado ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, passa por adequações para ampliar sua capacidade de circulação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a proposta é permitir o tráfego simultâneo nos dois sentidos da rodovia.
Em nota, o DNIT informou que trabalha na duplicação do desvio, também chamado de bypass, para eliminar a necessidade do sistema Pare e Siga e reduzir os impactos provocados pela operação em pista única.
Pava viabilizar a mudança, o departamento afirmou que está em tratativas com a Vale, responsável pela faixa de domínio ferroviário, para executar o bypass com maior largura. Enquanto as adequações são realizadas, reparos pontuais no pavimento continuarão sendo feitos sempre que necessário.
O viaduto sobre o Córrego Treviso Grande permanece interditado e segue passando por avaliações técnicas para definir a solução que será adotada para a falha identificada na estrutura. O DNIT informou também que está adequando o contrato de manutenção para viabilizar o início das obras de recuperação.
Apesar disso, ainda não há previsão para a conclusão dos reparos nem para a liberação do viaduto. A estrutura está interditada desde 18 de agosto, por medida de segurança.
"Caso seja confirmada a necessidade de demolição da estrutura, os procedimentos para essa intervenção poderão ser iniciados em breve. Neste momento, portanto, ainda não há uma data definitiva para a conclusão da recuperação e a plena liberação do viaduto, uma vez que essa definição depende da conclusão das avaliações e da confirmação da solução técnica", diz trecho da nota enviada pelo DNIT.
Para manter a circulação de veículos no trecho, foi implantado o desvio ao lado da estrutura. Desde 28 de agosto, o bypass funciona com sistema Pare e Siga, velocidade reduzida, sinalização específica e controle de tráfego.