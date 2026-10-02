Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos

O desvio provisório implantado ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, passa por adequações para ampliar sua capacidade de circulação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a proposta é permitir o tráfego simultâneo nos dois sentidos da rodovia.





Em nota, o DNIT informou que trabalha na duplicação do desvio, também chamado de bypass, para eliminar a necessidade do sistema Pare e Siga e reduzir os impactos provocados pela operação em pista única.





Pava viabilizar a mudança, o departamento afirmou que está em tratativas com a Vale, responsável pela faixa de domínio ferroviário, para executar o bypass com maior largura. Enquanto as adequações são realizadas, reparos pontuais no pavimento continuarão sendo feitos sempre que necessário.