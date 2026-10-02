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Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos

Dnit negocia com a Vale a ampliação do bypass para acabar com o Pare e Siga; viaduto segue interditado

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 21:39

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

01 out 2026 às 21:39
Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale.
Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale. Arthur Laurea

O desvio provisório implantado ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, passa por adequações para ampliar sua capacidade de circulação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a proposta é permitir o tráfego simultâneo nos dois sentidos da rodovia.


Em nota, o DNIT informou que trabalha na duplicação do desvio, também chamado de bypass, para eliminar a necessidade do sistema Pare e Siga e reduzir os impactos provocados pela operação em pista única. 


Pava viabilizar a mudança, o departamento afirmou que está em tratativas com a Vale, responsável pela faixa de domínio ferroviário, para executar o bypass com maior largura. Enquanto as adequações são realizadas, reparos pontuais no pavimento continuarão sendo feitos sempre que necessário. 

Viaduto segue sem prazo de liberação

O viaduto sobre o Córrego Treviso Grande permanece interditado e segue passando por avaliações técnicas para definir a solução que será adotada para a falha identificada na estrutura. O DNIT informou também que está adequando o contrato de manutenção para viabilizar o início das obras de recuperação. 


Apesar disso, ainda não há previsão para a conclusão dos reparos nem para a liberação do viaduto. A estrutura está interditada desde 18 de agosto, por medida de segurança.


"Caso seja confirmada a necessidade de demolição da estrutura, os procedimentos para essa intervenção poderão ser iniciados em breve. Neste momento, portanto, ainda não há uma data definitiva para a conclusão da recuperação e a plena liberação do viaduto, uma vez que essa definição depende da conclusão das avaliações e da confirmação da solução técnica", diz trecho da nota enviada pelo DNIT.


Para manter a circulação de veículos no trecho, foi implantado o desvio ao lado da estrutura. Desde 28 de agosto, o bypass funciona com sistema Pare e Siga, velocidade reduzida, sinalização específica e controle de tráfego.

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