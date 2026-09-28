BR 101: saiba onde haverá passarela, viaduto e ciclovia até 2027

Além das obras de duplicação e restauração da pista, a BR 101 deve receber ciclovia, passarela, viadutos e dois pontos para parada e descanso, no Espírito Santo. As intervenções estão previstas para começarem até o final deste ano. Grande parte dos investimentos devem ser concluídos até dezembro de 2027.
As melhorias fazem parte do pacote de obras da concessionária Ecovias Capixaba, que está com 11 obras em andamento e ainda prevê começar outras seis até o final deste ano.
97 KMs
da BR 101 estão em duplicação, no Espírito Santo
Atualmente, cinco trechos da BR 101 estão em duplicação do número de faixas. A parte entre Anchieta e Iconha, do km 357,7 até o km 373,3, é a mais adiantada, com 62,5% de execução - com três trechos finalizados e entregues em agosto deste ano.
As demais áreas estão com 4,8% a 36,9% das obras concluídas, conforme o acompanhamento da concessionária. As obras de duplicação também acontecem entre Iconha e Rio Novo do Sul, do km 379,8 ao 396,8; e de Rio Novo do Sul a Atílio Vivácqua, seguindo até o km 426,7.
Também tem duplicação da BR 101 entre os municípios de Serra e Fundão, do km 231,9 até o km 247,1; e entre Ibiraçu e João Neiva, do km 203,6 ao 222,9.
Essa região ainda está recebendo as obras dos Contornos de Ibiraçu e de Fundão, iniciadas em julho deste ano, e com previsão de serem entregues até o final de 2028. Promovendo um novo traçado para a BR 101 no Espírito Santo, as duas obras somam um investimento superior a R$ 230 milhões.
Outras duas obras, em andamento, devem ser concluídas ainda este ano. Segundo a Ecovias Capixaba, tanto a restauração do pavimento do Contorno de Vitória (Rodovia do Contorno), quanto a restauração do pavimento em um trecho da BR 101 em Viana serão entregues até o próximo mês de dezembro.
O trecho de Viana, em obras, vai do km 305 até o km 335. Enquanto a recuperação do pavimento na Rodovia do Contorno acontece do km 279 ao 297.
Ainda na Rodovia do Contorno, outra obra está bem no começo, a construção de dois novos viadutos em Cariacica, com as atividades de terraplanagem previstas já para outubro.
Esses viadutos serão construídos no km 287,7, nas proximidades do acesso ao bairro Nova Rosa da Penha, e no km 284,7, próximo ao cemitério Jardim da Saudade e do Auto Posto Nazarão. Por enquanto, estão sendo instalados os canteiros de obras nos locais.
Cada viaduto contará com investimento de R$ 15.297.441,15, com previsão de liberação ao tráfego em agosto de 2027. E como os viadutos serão em desnível, ficando acima da pista existente, os impactos no tráfego devem ser reduzidos, explica a concessionária Ecovias Capixaba.
Até o final deste ano, a Ecovias ainda deve começar obras de passarela, ciclovia e terceiras faixas. Mas ainda sem datas previstas para começar.
Novas vias marginais serão incluídas no trecho de Viana, da BR 101, entre os quilômetros 291,5 e 304,8. Segundo a Ecovias Capixaba, essa implantação será distribuída em diferentes lados da via, totalizando 12,4 quilômetros de vias marginais, e com previsão de ser concluída somente em agosto de 2028.
Já para Atílio Vivacqua e Linhares serão construídos Pontos de Parada e Descanso (PPD). O de Linhares, no km 169,9, terá 26,8 mil metros quadrados de área, incluindo pátio para estacionamento de veículos. A previsão de entrega é para agosto de 2027. Mesmo período previsto para o PPD de Atílio Vivácqua, no km 425,3. Este será um pouco menor, com 21,3 mil m² de área.
21,6 KMs
de terceiras faixas a serem construídas até dezembro de 2027, na BR 101
As terceiras faixas serão construídas em diferentes pontos da BR 101, todos na região Norte do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama. São 21,6 quilômetros de faixas extras, e que serão implantados em trechos localizados entre os kms 50,3 e 134,1.
De acordo com a Ecovias Capixaba, a medida tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária em pontos estratégicos da rodovia. A faixa extra vai atender a uma necessidade operacional ou das condições de tráfego de cada trecho, e pode ser incluída no sentido Norte ou no sentido Sul da BR 101.
Até fevereiro de 2027, a empresa concessionária prevê entregar sete quilômetros de terceiras faixas. Elas serão incluídos nos seguintes trechos:
- km 50,3 ao 51,3 (Conceição da Barra) – sentido Norte
- km 51,3 ao 52,3 (Conceição da Barra) – sentido Sul
- km 53,8 ao 55,4 (Conceição da Barra e São Mateus) – sentido Sul
- km 81 ao 82,1 (São Mateus) – sentido Norte
- km 92 ao 93 (Jaguaré) – sentido Norte
- km 132,7 ao 134,3 (Linhares) – sentido Norte
De acordo com a Ecovias, a entrega dos demais trechos será até dezembro de 2027. Serão mais de 14 quilômetros de terceiras faixas. Mas, por enquanto, a empresa aguarda finalizar os trâmites junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para iniciar as obras.
Outra obra que também deve começar em breve, na BR 101, mas ainda sem data para o início, é a implantação da ciclovia no perímetro urbano de Linhares. Serão 7 quilômetros destinados apenas para bicicletas, entre os kms 138 e 145. E com previsão de ser entregue até agosto de 2027.
Já para Viana, a Ecovias deve implantar uma passarela, no km 301. A promessa foi feita há dois anos, após um adolescente, estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), morrer atropelado próximo aos acessos do bairro Universal e do Instituto.
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