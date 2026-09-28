BR 101: saiba onde haverá passarela, viaduto e ciclovia até 2027

Atualmente, cinco trechos da BR 101 estão em duplicação do número de faixas. A parte entre Anchieta e Iconha, do km 357,7 até o km 373,3, é a mais adiantada, com 62,5% de execução - com três trechos finalizados e entregues em agosto deste ano.





As demais áreas estão com 4,8% a 36,9% das obras concluídas, conforme o acompanhamento da concessionária. As obras de duplicação também acontecem entre Iconha e Rio Novo do Sul, do km 379,8 ao 396,8; e de Rio Novo do Sul a Atílio Vivácqua, seguindo até o km 426,7.





Também tem duplicação da BR 101 entre os municípios de Serra e Fundão, do km 231,9 até o km 247,1; e entre Ibiraçu e João Neiva, do km 203,6 ao 222,9.