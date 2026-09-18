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Ajustes previstos

ANTT suspende testes de velocidade média de radares em rodovias

No ES, sistema foi implementado pela Ecovias Capixaba no fim de maio, entre os quilômetros 102 e 125 da BR 101; nenhum motorista foi multado

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 20:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 set 2026 às 20:57
Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
Teste havia sido iniciado pela Ecovias Capixaba em trecho da BR 101 no Norte do Estado
 Fernando Madeira | A Gazeta

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu temporariamente os testes de controle de velocidade média realizados em rodovias federais concedidas. Segundo a agência, o projeto passará por análises técnicas e ajustes relacionados à sinalização e à comunicação com os motoristas antes de ser retomado.


No Espírito Santo, o sistema havia sido implementado pela Ecovias Capixaba no fim de maio, em um trecho entre os quilômetros 102 e 125 da BR 101, entre Sooretama e Linhares, no Norte do Estado.


A iniciativa tinha caráter exclusivamente educativo e buscava conscientizar os motoristas sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade ao longo de todo o trajeto, e não apenas em pontos onde há radares.


Utilizando equipamentos já existentes na rodovia, o sistema registrava a passagem dos veículos em diferentes pontos e calculava o tempo gasto entre eles para determinar a velocidade média. Dessa forma, era possível identificar veículos que trafegavam acima do limite durante o percurso, mesmo que reduzissem a velocidade ao passar pelos radares.


Segundo a ANTT, nenhum motorista foi autuado, multado ou penalizado com base nesse sistema até o momento. Os dados obtidos durante a fase de testes não podem ser utilizados para aplicar penalidades aos usuários. 


A agência informou que os próximos passos serão divulgados após a conclusão das análises e dos ajustes previstos.


A Ecovias Capixaba foi procurada para dar mais detalhes sobre a suspensão na BR 101, no Espírito Santo, mas não respondeu até a publicação da matéria.

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