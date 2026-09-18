ANTT suspende testes de velocidade média de radares em rodovias

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu temporariamente os testes de controle de velocidade média realizados em rodovias federais concedidas. Segundo a agência, o projeto passará por análises técnicas e ajustes relacionados à sinalização e à comunicação com os motoristas antes de ser retomado.





No Espírito Santo, o sistema havia sido implementado pela Ecovias Capixaba no fim de maio, em um trecho entre os quilômetros 102 e 125 da BR 101, entre Sooretama e Linhares, no Norte do Estado.





A iniciativa tinha caráter exclusivamente educativo e buscava conscientizar os motoristas sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade ao longo de todo o trajeto, e não apenas em pontos onde há radares.





Utilizando equipamentos já existentes na rodovia, o sistema registrava a passagem dos veículos em diferentes pontos e calculava o tempo gasto entre eles para determinar a velocidade média. Dessa forma, era possível identificar veículos que trafegavam acima do limite durante o percurso, mesmo que reduzissem a velocidade ao passar pelos radares.





Segundo a ANTT, nenhum motorista foi autuado, multado ou penalizado com base nesse sistema até o momento. Os dados obtidos durante a fase de testes não podem ser utilizados para aplicar penalidades aos usuários.





A agência informou que os próximos passos serão divulgados após a conclusão das análises e dos ajustes previstos.





A Ecovias Capixaba foi procurada para dar mais detalhes sobre a suspensão na BR 101, no Espírito Santo, mas não respondeu até a publicação da matéria.