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Acidente

Carro em fuga entra na contramão e mata motociclista na Rodovia do Sol

Veículo havia sido roubado em Ponta da Fruta e era acompanhado pela polícia; suspeitos fugiram após a colisão

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 22:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 set 2026 às 22:00
Carro roubado foi abandonado por suspeitos após perseguição que resultou em morte Tarciane Vasconcelos

Um motociclista, identificado apenas como Diego, morreu na noite desta sexta-feira (18) após ser atingido por um carro em fuga durante uma perseguição policial em Vila Velha.


Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o veículo havia sido roubado por um grupo armado em Ponta da Fruta. O carro passou a ser acompanhado pela polícia no bairro Ulisses Guimarães.


Ainda conforme a apuração, na altura do bairro São Conrado, os suspeitos entraram na Rodovia do Sol pela contramão e atingiram a motocicleta conduzida por Diego. O motociclista, que era dono de uma pizzaria nas proximidades, morreu no local. 


Após a colisão, os ocupantes do carro fugiram e ainda não haviam sido localizados, segundo a repórter. Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

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