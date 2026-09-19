Carro em fuga entra na contramão e mata motociclista na Rodovia do Sol

Um motociclista, identificado apenas como Diego, morreu na noite desta sexta-feira (18) após ser atingido por um carro em fuga durante uma perseguição policial em Vila Velha.





Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o veículo havia sido roubado por um grupo armado em Ponta da Fruta. O carro passou a ser acompanhado pela polícia no bairro Ulisses Guimarães.





Ainda conforme a apuração, na altura do bairro São Conrado, os suspeitos entraram na Rodovia do Sol pela contramão e atingiram a motocicleta conduzida por Diego. O motociclista, que era dono de uma pizzaria nas proximidades, morreu no local.





Após a colisão, os ocupantes do carro fugiram e ainda não haviam sido localizados, segundo a repórter. Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.