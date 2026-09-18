AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mineração e controle ambiental

Samarco planeja retomar 100% das operações a partir de 2028

Residentes visitaram a Samarco, que apresentou o plano de retomada de suas operações em Anchieta. A empresa espera operar a plena capacidade a partir de 2028, mantendo compromissos assumidos após rompimento da barragem em Mariana

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 20:55

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

18 set 2026 às 20:55
Residentes durante visita à Samarco
Residentes, equipe de coordenação e representantes da Samarco, durante visita à empresa em Ubu, Anchieta Divulgação

Uma estrutura no formato dos canos de água da sua casa é peça-chave na economia capixaba. A tubulação subterrânea e invisível para quem passa pelas rodovias é o que conecta a extração mineral no interior de Minas Gerais ao litoral capixaba. Trata-se do mineroduto da Samarco –  que percorre cerca de 400 quilômetros para transportar o minério das minas do complexo de Germano (MG) até o complexo de Ubu, em Anchieta (ES). O duto transporta a polpa de minério de ferro por uma extensão de, aproximadamente, 400 quilômetros e possui cerca de 60 centímetros de diâmetro, equivalente ao aro da roda de um caminhão.


É por ele que o minério extraído no complexo de Germano, entre Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, viaja até a unidade de Ubu. No litoral capixaba, o insumo é enriquecido e transformado em pelotas, pequenas esferas exportadas para a fabricação global de aço, presente em automóveis, eletrônicos e na construção civil.


O processo produtivo foi interrompido em novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, resultando em um dos maiores desastres ambientais do país. Quase 11 anos depois, a Samarco opera com 60% de sua capacidade e projeta atingir 100% a partir de 2028. A estratégia de comunicação e os bastidores dessa retomada foram o ponto central de uma apresentação feita à 29ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, durante visita técnica ao complexo de Ubu.

Mineroduto da Samarco
Mineroduto da Samarco, que transporta minério de Minas para o Espírito Santo, foi uma das estruturas conhecidas por residentes durante visita Kamila Rossi

Funcionária da empresa há 32 anos, a analista de Comunicação Empresarial, Fabíola Boghi, relata que, com o rompimento, a hierarquia tradicional de cargos não era um ponto de preocupação. "A gente não tinha como sair do rompimento da mesma forma. A empresa estava com as operações paralisadas, mas todas as pessoas se mobilizaram. Técnicos, engenheiros e executivos foram para as linhas das frentes humanitárias e emergenciais".


Segundo a equipe de Comunicação da Samarco, que recebeu os residentes, são muitas as lições aprendidas e todas as ações realizadas pela empresa primam por um relacionamento pautado na transparência para a reconstrução da confiança com a sociedade. 

Alunos do curso de Residência em Jornalismo conheceram mais sobre a Samarco durante visita, em que foram recebidos pela equipe de comunicação
Retomada com responsabilidade ambiental
A volta às atividades ocorre de forma gradual desde dezembro de 2020, com base em um modelo operacional de filtragem de rejeitos e sem barragens. Com as novas diretrizes operacionais, a mineradora adotou o sistema de filtragem. A água utilizada no processo é reaproveitada pela própria usina. Já os resíduos contam com destinações distintas:


  • 80% (rejeito arenoso): Empilhado a seco no terreno.

  • 20% (lama fina): Depositado em cava confinada (estrutura rochosa, natural, já exaurida pela mineração).


Quanto à população, segundo a empresa, é importante que ela compreenda o novo arranjo operacional. A transparência defendida pela Companhia só cumpre seu papel social por permitir que moradores, órgãos de controle e comunidades ao longo da bacia do Rio Doce saibam exatamente o que cobrar e como fiscalizar.

Serviço | Visitas à Samarco

Para conhecer a operação de perto, instituições de ensino e grupos técnicos podem solicitar agendamento enviando mensagem para o e-mail [email protected]. Comunidades e moradores vizinhos podem procurar diretamente a equipe de diálogo nos territórios ou acessar os canais oficiais da mineradora pelo telefone 0800 033 8485.


Tour Virtual: Para quem prefere conhecer a estrutura de forma remota, a empresa disponibiliza um ambiente imersivo com imagens em 360° que mapeiam a operação desde a mina, em Minas Gerais, até o porto, no Espírito Santo. Acesse em: samarco.com/tourvirtual/portugues.


Para estreitar esse diálogo, a empresa mantém o programa "Samarco Aberta". Ao fim da visita dos residentes à Samarco, Fabíola Boghi reforçou que a iniciativa é um convite à comunidade. "É a oportunidade que temos de mostrar para as pessoas o que a empresa faz, os nossos produtos e como as coisas são feitas dentro da organização". 


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi.

Saiba mais sobre no vídeo:

Leia Mais da Residência

60 anos da Unidade Tubarão: O desafio de integrar porto e cidade

“Bora pra rua?”: O jornalismo mobile em ação no Curso de Residência da Rede Gazeta

A regra é não ter regra quando o assunto é jornalismo documental

"Nunca se precisou tanto de jornalismo quanto agora", dizem editores-chefe da Rede Gazeta

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Samarco Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
ANTT suspende testes de velocidade média de radares em rodovias
Alex de Almeida Barros foi condenado a 24 anos de prisão por matar Euzineia Loyola Baptista no ES
Homem que matou noiva e jogou corpo em piscina é condenado a 24 anos no ES
Imagem de destaque
EUA e Dinamarca fecham acordo sobre a segurança da Groenlândia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados