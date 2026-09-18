Samarco planeja retomar 100% das operações a partir de 2028

Uma estrutura no formato dos canos de água da sua casa é peça-chave na economia capixaba. A tubulação subterrânea e invisível para quem passa pelas rodovias é o que conecta a extração mineral no interior de Minas Gerais ao litoral capixaba. Trata-se do mineroduto da Samarco – que percorre cerca de 400 quilômetros para transportar o minério das minas do complexo de Germano (MG) até o complexo de Ubu, em Anchieta (ES). O duto transporta a polpa de minério de ferro por uma extensão de, aproximadamente, 400 quilômetros e possui cerca de 60 centímetros de diâmetro, equivalente ao aro da roda de um caminhão.





É por ele que o minério extraído no complexo de Germano, entre Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, viaja até a unidade de Ubu. No litoral capixaba, o insumo é enriquecido e transformado em pelotas, pequenas esferas exportadas para a fabricação global de aço, presente em automóveis, eletrônicos e na construção civil.





O processo produtivo foi interrompido em novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, resultando em um dos maiores desastres ambientais do país. Quase 11 anos depois, a Samarco opera com 60% de sua capacidade e projeta atingir 100% a partir de 2028. A estratégia de comunicação e os bastidores dessa retomada foram o ponto central de uma apresentação feita à 29ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, durante visita técnica ao complexo de Ubu.