60 anos da Unidade Tubarão: O desafio de integrar porto e cidade





O Porto de Tubarão, operado pela Vale em Vitória, completou 60 anos este ano sendo reconhecido como um dos maiores motores da economia do Espírito Santo. Marco na logística brasileira pela integração mina, ferrovia e porto, a unidade gera 20 mil empregos diretos e representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba. Nessas seis décadas, o complexo industrial teve de se adaptar para reduzir seus impactos na qualidade de vida da população, por conta da sua proximidade com a área urbana.





Segundo a empresa, entre as iniciativas está o Plano Diretor Ambiental de Tubarão (PDA), que contribuiu para reduzir em 93% as emissões de poeira por meio de uma série de ações de controle. Entre elas estão o enclausuramento das correias transportadoras de minério, a ampliação de telas corta-vento (conhecidas como wind fences) e a instalação de sistemas que lançam névoa sobre as pilhas de minério de ferro. Medidas indispensáveis em uma região onde o vento predominante é o Nordeste, que sopra da indústria para a cidade facilitando a dispersão de poeira.





Para construir uma relação de boa vizinhança, a Vale investiu na criação de parques, portas de entrada para que as pessoas conheçam as iniciativas da empresa. Um deles é o Parque Costeiro, na praia de Camburi, feito para promover educação ambiental e pesquisas sobre ecossistemas de restinga, manguezal e ambiente marinho. O espaço tem capacidade para receber 450 pessoas por dia, com trilhas, mirante e jardim sensorial, e faz parte das ações de compensação e recuperação ecológica previstas no Termo de Compromisso Ambiental de Camburi (TCA Camburi).





“A gente está sempre buscando ter uma relação mais próxima com quem é vizinho da empresa. Esse é um cuidado que nós temos”, explica Carla Nascimento, assessora de imprensa da Vale.