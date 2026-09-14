60 anos da Unidade Tubarão: O desafio de integrar porto e cidade

O Porto de Tubarão, operado pela Vale em Vitória, completou 60 anos este ano sendo reconhecido como um dos maiores motores da economia do Espírito Santo. Marco na logística brasileira pela integração mina, ferrovia e porto, a unidade gera 20 mil empregos diretos e representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba. Nessas seis décadas, o complexo industrial teve de se adaptar para reduzir seus impactos na qualidade de vida da população, por conta da sua proximidade com a área urbana.
Segundo a empresa, entre as iniciativas está o Plano Diretor Ambiental de Tubarão (PDA), que contribuiu para reduzir em 93% as emissões de poeira por meio de uma série de ações de controle. Entre elas estão o enclausuramento das correias transportadoras de minério, a ampliação de telas corta-vento (conhecidas como wind fences) e a instalação de sistemas que lançam névoa sobre as pilhas de minério de ferro. Medidas indispensáveis em uma região onde o vento predominante é o Nordeste, que sopra da indústria para a cidade facilitando a dispersão de poeira.
Para construir uma relação de boa vizinhança, a Vale investiu na criação de parques, portas de entrada para que as pessoas conheçam as iniciativas da empresa. Um deles é o Parque Costeiro, na praia de Camburi, feito para promover educação ambiental e pesquisas sobre ecossistemas de restinga, manguezal e ambiente marinho. O espaço tem capacidade para receber 450 pessoas por dia, com trilhas, mirante e jardim sensorial, e faz parte das ações de compensação e recuperação ecológica previstas no Termo de Compromisso Ambiental de Camburi (TCA Camburi).
“A gente está sempre buscando ter uma relação mais próxima com quem é vizinho da empresa. Esse é um cuidado que nós temos”, explica Carla Nascimento, assessora de imprensa da Vale.
A integração com a cidade também abrange espaços de esporte e lazer. Construído pela Vale e inaugurado em 2019, o Atlântica Parque reúne áreas como pista de skate e parquinho infantil, e atualmente é administrado pela Prefeitura de Vitória. O nome foi escolhido pela população em uma votação com mais de 12 mil acessos, enquanto mais de 500 frequentadores da praia foram ouvidos para definir as prioridades do projeto.
Ter um complexo industrial tão próximo do meio urbano exige mudanças na forma como ele convive e se relaciona com a cidade. O Porto de Tubarão, que no ano passado movimentou 87,4 milhões de toneladas de cargas, está em fase de modernização para ganhos em eficiência operacional. Momento em que a escuta ativa é indispensável para que esse crescimento aconteça com o menor impacto possível.
“A gente sempre pergunta o que pode fazer para minimizar impactos e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas localidades onde a empresa atua. As ações e adaptações que são feitas vêm muito dessa escuta", reforça Carla.
E você, quer conhecer a Vale de perto?
Então visite os parques da empresa, em Jardim Camburi (Vitória). Eles funcionam de terça a domingo, das 8h às 17h, e não é preciso agendar.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi.