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Eleições 2026

A Gazeta e CBN Vitória entrevistam o candidato ao Senado Renato Casagrande nesta segunda

Entrevista com ex-governador abre série de sabatinas com postulantes a duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 08:05

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 set 2026 às 08:05
Renato Casagrande participará de sabatina de A Gazeta e CBN Vitória
Renato Casagrande participará de sabatina de A Gazeta e CBN Vitória Arte AG

Depois de realizar uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro, agora é a vez de ouvir as propostas dos candidatos às duas vagas no Senado Federal. 


Por isso, A Gazeta e a CBN Vitória vão promover sabatinas com os postulantes ao Senado até sexta-feira (18). O primeiro a ser entrevistado, nesta segunda-feira (14), é o ex-governador Renato Casagrande (PSB). A entrevista começa às 10 horas e terá duração de 40 minutos.  


O bate-papo será conduzido pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, acompanhada, todos os dias, pelos colunistas de política Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. Os demais colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes — vão se revezar ao longo da semana.


As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.


Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Dessa maneira, vão participar também dessa rodada de entrevistas Sérgio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB), Maguinha Malta (PL) e Evair de Melo (Republicanos).


A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado será o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo participará na terça-feira; e assim sucessivamente. 


O sexto colocado também será sabatinado no primeiro dia. Dessa forma, Evair de Melo também será entrevistado na segunda (14), às 11 horas.


Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.


PROGRAMAÇÃO DA SABATINA DA CBN VITÓRIA E A GAZETA

  • Segunda-feira (14), às 10h - Renato Casagrande (PSB)
  • Segunda-feira (14), às 11h - Evair de Melo (Republicanos)
  • Terça-feira (15), às 10h - Sérgio Meneguelli (PSD)
  • Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
  • Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
  • Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)

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