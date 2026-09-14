A Gazeta e CBN Vitória entrevistam o candidato ao Senado Renato Casagrande nesta segunda

Depois de realizar uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro, agora é a vez de ouvir as propostas dos candidatos às duas vagas no Senado Federal.





Por isso, A Gazeta e a CBN Vitória vão promover sabatinas com os postulantes ao Senado até sexta-feira (18). O primeiro a ser entrevistado, nesta segunda-feira (14), é o ex-governador Renato Casagrande (PSB). A entrevista começa às 10 horas e terá duração de 40 minutos.





O bate-papo será conduzido pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, acompanhada, todos os dias, pelos colunistas de política Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. Os demais colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes — vão se revezar ao longo da semana.





As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.





Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.





Dessa maneira, vão participar também dessa rodada de entrevistas Sérgio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB), Maguinha Malta (PL) e Evair de Melo (Republicanos).





A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado será o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo participará na terça-feira; e assim sucessivamente.





O sexto colocado também será sabatinado no primeiro dia. Dessa forma, Evair de Melo também será entrevistado na segunda (14), às 11 horas.





Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.





PROGRAMAÇÃO DA SABATINA DA CBN VITÓRIA E A GAZETA