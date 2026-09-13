As instituições brasileiras não inspiram a nação

O país vive hoje um dos momentos mais graves da história republicana, com os poderes constituídos abalados por uma inédita crise de credibilidade perante a sociedade.





O ambiente de conflagração no STF – Supremo Tribunal Federal, com ministros trocando ataques em plenário, acabou deslocando as atenções do debate eleitoral. Deveríamos estar discutindo o futuro da educação, a segurança e as propostas para ampliarmos a nossa produtividade e competitividade. Não é o que vemos.





A fotografia de ministros sorrindo horas após o grave confronto em plenário sinaliza certo distanciamento ou insensibilidade em relação ao sentimento geral de perplexidade.





Na semana passada, as principais organizações representativas do setor produtivo divulgaram o “Manifesto à nação brasileira”, cobrando que o plenário do Supremo examine os fatos em sessão pública, sem corporativismo.





“O país já venceu crises profundas e delas saiu mais forte, porque, em cada uma, houve quem se recusasse a calar. Ninguém está acima da lei”, disse o manifesto, assinado por organizações como a CNI – Confederação Nacional da Indústria e a CNC – Confederação Nacional do Comércio.