Crise no STF e o dever de preservar as instituições

Além disso, causa preocupação a possibilidade de que o episódio de cisão interna na Suprema Corte seja levianamente explorado por aqueles que, descrentes das instituições constituídas, pretendem lançar o caos, fomentar a desconfiança generalizada e buscar a ruptura com o regime democrático vigente, à semelhança do que se pretendeu, de forma criminosa e inaceitável, nos famigerados atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.





É preciso, portanto, assinalar, em letras garrafais, que o Supremo Tribunal Federal cumpre a relevantíssima missão constitucional de Guardião da Constituição. Sua autoridade não decorre apenas das prerrogativas conferidas pelo texto constitucional, mas também da confiança que a sociedade deposita na instituição e na atuação daqueles que a integram.





Preservar a autoridade das instituições, nesse sentido, significa preservar a própria capacidade do Estado de assegurar direitos, solucionar conflitos e garantir a ordem democrática e segurança jurídica.





Isso, entretanto, não significa que seus integrantes estejam imunes ao escrutínio público ou que notícias envolvendo magistrados devam ser simplesmente ignoradas. Ao contrário: aquele que ingressa na vida pública, sobretudo para exercer a elevada função de julgador, deve pautar sua atuação por conduta ilibada e irrepreensível, submetendo-se, naturalmente, aos controles jurídico e social próprios de uma República.





A apuração de fatos graves não deriva apenas da homenagem à verdade, mas também para que não paire sobre a Corte qualquer dúvida capaz de corroer sua credibilidade.