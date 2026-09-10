'Pior crise desde a redemocratização': como imprensa internacional noticiou novo capítulo da guerra no STF

Sobre o inquérito das fake news, a agência escreve que ele se expandiu "para uma investigação de amplo alcance que transformou Moraes em um dos principais alvos de polêmica política no Brasil, à medida que ele entrava em confronto com gigantes das redes sociais e políticos de direita de destaque, incluindo o bilionário Elon Musk e o ex-presidente Jair Bolsonaro".