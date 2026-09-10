Boni diz que demissão de Dercy Gonçalves na Globo foi a mais difícil de sua carreira

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 90, ex-vice-presidente de operações da Globo, afirmou em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (9) que a demissão mais difícil que precisou fazer foi a da atriz e humorista Dercy Gonçalves (19072008), em 1970.
Segundo Boni, apesar de admirar muito o trabalho da artista, ele acabou enfrentando cada vez mais cortes e censuras que a ditadura militar impunha ao programa Dercy de Verdade, que precisou deixar de ser ao vivo para ser gravado.
Além disso, segundo ele, a emissora passava por problemas financeiros, tornando inviável a continuidade de Dercy na emissora. Boni relembrou que, na época, prometeu à apresentadora que iria recontratá-la, o que aconteceu em 1989.
"Foi um momento extremamente doloroso em minha vida", disse o ex-executivo. "Ter que ficar sem a minha rainha, Dercy Gonçalves", concluiu.