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Depoimento

Boni diz que demissão de Dercy Gonçalves na Globo foi a mais difícil de sua carreira

Apesar de admirar muito o trabalho da artista, ele acabou enfrentando cada vez mais cortes e censuras que a ditadura militar impunha ao programa Dercy de Verdade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 09:35

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da Globo
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da Globo Rafael Andrade/Folhapress
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 90, ex-vice-presidente de operações da Globo, afirmou em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (9) que a demissão mais difícil que precisou fazer foi a da atriz e humorista Dercy Gonçalves (19072008), em 1970.

Segundo Boni, apesar de admirar muito o trabalho da artista, ele acabou enfrentando cada vez mais cortes e censuras que a ditadura militar impunha ao programa Dercy de Verdade, que precisou deixar de ser ao vivo para ser gravado.

Além disso, segundo ele, a emissora passava por problemas financeiros, tornando inviável a continuidade de Dercy na emissora. Boni relembrou que, na época, prometeu à apresentadora que iria recontratá-la, o que aconteceu em 1989.

"Foi um momento extremamente doloroso em minha vida", disse o ex-executivo. "Ter que ficar sem a minha rainha, Dercy Gonçalves", concluiu.

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