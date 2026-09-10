William Bonner fala de timidez na adolescência em podcast

William Bonner, 62, relembrou a adolescência durante sua participação no podcast Cá Entre Nós, apresentado por sua ex-mulher, Fátima Bernardes, e pela filha de ambos, Beatriz Bonemer. Durante o programa, ele comentou que era muito tímido nessa fase da vida, tinha poucos amigos homens e encontrava dificuldades para se relacionar com garotas.
"Eu não tinha muitos amigos homens, mas tinha bons amigos. A minha dificuldade era me relacionar com as meninas. Eu não chegava nas meninas, era muito travado", contou o jornalista e apresentador do Globo Repórter.
Bonner também relembrou um episódio ocorrido quando tinha 12 anos. Na ocasião, ele foi convidado para uma festa e passou por uma situação que o deixou envergonhado: foi chamado para dançar por uma garota, mas não sabia como.
"Eu fiquei num canto da festa, torcendo para ninguém mais me pedir para dançar, e parei de ir a festas. As pessoas me convidavam para festas, e eu já nem ia para não passar constrangimento", relembrou.
Além disso, o jornalista comentou que ficou surpreso com a recepção das pessoas após sua saída do Jornal Nacional. Segundo ele, as pessoas passaram a ser muito mais amigáveis e menos hostis.