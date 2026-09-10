William Bonner fala de timidez na adolescência em podcast





William Bonner, 62, relembrou a adolescência durante sua participação no podcast Cá Entre Nós, apresentado por sua ex-mulher, Fátima Bernardes, e pela filha de ambos, Beatriz Bonemer. Durante o programa, ele comentou que era muito tímido nessa fase da vida, tinha poucos amigos homens e encontrava dificuldades para se relacionar com garotas.