AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Frota administrativa

Bombeiros do ES abrem licitação para a compra de até 56 carros elétricos

Veículos serão destinados principalmente ao serviço administrativo e poderão ser usados em vistorias e deslocamentos; compra prevê carregadores para cada unidade

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 09:33

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

10 set 2026 às 09:33
Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana
Viatura do Corpo de Bombeiros: frota ganhará veículos elétricos A Gazeta

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abriu uma licitação que prevê a aquisição de até 56 veículos 100% elétricos, com valor estimado de R$ 14,28 milhões. A compra faz parte de um processo que também envolve a Polícia Civil (PCES), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). 


Pelo edital, o quantitativo máximo previsto é de 30 veículos para o CBMES, cinco para a PCES, 20 para a Sesp e um para o Iases. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mínimo previsto é de um veículo para cada uma das instituições. A corporação ressalta que a licitação ainda está na fase de divulgação do edital e que os valores e quantitativos são estimados.


Os veículos serão destinados principalmente ao serviço administrativo do CBMES. De acordo com a corporação, existe a possibilidade de utilização também em vistorias e deslocamentos para unidades do interior. O uso dos carros em outras atividades ainda será avaliado por meio de testes.


O edital estabelece que os veículos sejam novos, 100% elétricos, com potência mínima de 90 cavalos, bateria de pelo menos 60 kWh e autonomia mínima de 320 quilômetros. Também são exigidos, entre outros itens, quatro portas, porta-malas com capacidade mínima de 220 litros, freios ABS, airbags e câmera ou sensores de estacionamento.

Veja também 

Corpo de Bombeiros vai ganhar reforço no quadro efetivo

Corpo de Bombeiros do ES prepara novo concurso com 100 vagas para soldados

Carros da GWM no terreno onde será a fábrica no ES

Área da GWM no ES pode abrigar fábrica de baterias para carros elétricos

Economia com energia solar

A opção pelos veículos elétricos está relacionada à estrutura de geração de energia solar que já existe em grande parte das unidades do Corpo de Bombeiros.


Segundo o CBMES, a possibilidade de associar a geração de energia por placas solares ao uso de veículos elétricos foi um dos motivos para a escolha da tecnologia. A expectativa da corporação é obter economia com a utilização conjunta das duas soluções.


O edital prevê ainda que cada veículo seja acompanhado de dois equipamentos para recarga: um carregador do tipo wallbox e um carregador portátil. A instalação dos equipamentos deverá ser feita pela empresa que fornecer os veículos.


Os carros deverão passar pela estrutura de manutenção e transporte da corporação, que ficará responsável pela distribuição às unidades conforme a necessidade.

Compra ainda não está garantida

Apesar de o edital prever até 56 veículos e R$ 14,28 milhões, os números representam limites da licitação, e não uma compra já contratada. O modelo adotado é o registro de preços, que permite ao poder público realizar as aquisições de forma gradual.


Por isso, o valor final e a quantidade efetivamente adquirida dependerão do resultado do certame e das futuras contratações.


O CBMES informou que ainda não é possível estabelecer uma data para a conclusão da licitação ou para a entrega das primeiras unidades.

Leia mais sobre Economia

Bombeiros do ES abrem licitação para a compra de até 56 carros elétricos

Ex-presidente da Apex se pronuncia em vídeo: “Narrativa forte contra mim”. Assista

Amazon abre 1º centro de distribuição no ES e promete entrega até no mesmo dia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Corpo de Bombeiros Bombeiros Carro Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 relógios da Vivara para presentear
Wind banner no Centro de Vitória
Bandeiras fixas devem seguir regras, e multa pode chegar a R$ 20 mil
Afonso Claudio - Espirito Santo
Golpista é condenada a devolver R$ 9,5 mil após enganar mulher no WhatsApp

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados