Bombeiros do ES abrem licitação para a compra de até 56 carros elétricos

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abriu uma licitação que prevê a aquisição de até 56 veículos 100% elétricos, com valor estimado de R$ 14,28 milhões. A compra faz parte de um processo que também envolve a Polícia Civil (PCES), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).





Pelo edital, o quantitativo máximo previsto é de 30 veículos para o CBMES, cinco para a PCES, 20 para a Sesp e um para o Iases. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mínimo previsto é de um veículo para cada uma das instituições. A corporação ressalta que a licitação ainda está na fase de divulgação do edital e que os valores e quantitativos são estimados.





Os veículos serão destinados principalmente ao serviço administrativo do CBMES. De acordo com a corporação, existe a possibilidade de utilização também em vistorias e deslocamentos para unidades do interior. O uso dos carros em outras atividades ainda será avaliado por meio de testes.





O edital estabelece que os veículos sejam novos, 100% elétricos, com potência mínima de 90 cavalos, bateria de pelo menos 60 kWh e autonomia mínima de 320 quilômetros. Também são exigidos, entre outros itens, quatro portas, porta-malas com capacidade mínima de 220 litros, freios ABS, airbags e câmera ou sensores de estacionamento.