Bombeiros do ES abrem licitação para a compra de até 56 carros elétricos

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abriu uma licitação que prevê a aquisição de até 56 veículos 100% elétricos, com valor estimado de R$ 14,28 milhões. A compra faz parte de um processo que também envolve a Polícia Civil (PCES), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Pelo edital, o quantitativo máximo previsto é de 30 veículos para o CBMES, cinco para a PCES, 20 para a Sesp e um para o Iases. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mínimo previsto é de um veículo para cada uma das instituições. A corporação ressalta que a licitação ainda está na fase de divulgação do edital e que os valores e quantitativos são estimados.
Os veículos serão destinados principalmente ao serviço administrativo do CBMES. De acordo com a corporação, existe a possibilidade de utilização também em vistorias e deslocamentos para unidades do interior. O uso dos carros em outras atividades ainda será avaliado por meio de testes.
O edital estabelece que os veículos sejam novos, 100% elétricos, com potência mínima de 90 cavalos, bateria de pelo menos 60 kWh e autonomia mínima de 320 quilômetros. Também são exigidos, entre outros itens, quatro portas, porta-malas com capacidade mínima de 220 litros, freios ABS, airbags e câmera ou sensores de estacionamento.
A opção pelos veículos elétricos está relacionada à estrutura de geração de energia solar que já existe em grande parte das unidades do Corpo de Bombeiros.
Segundo o CBMES, a possibilidade de associar a geração de energia por placas solares ao uso de veículos elétricos foi um dos motivos para a escolha da tecnologia. A expectativa da corporação é obter economia com a utilização conjunta das duas soluções.
O edital prevê ainda que cada veículo seja acompanhado de dois equipamentos para recarga: um carregador do tipo wallbox e um carregador portátil. A instalação dos equipamentos deverá ser feita pela empresa que fornecer os veículos.
Os carros deverão passar pela estrutura de manutenção e transporte da corporação, que ficará responsável pela distribuição às unidades conforme a necessidade.
Apesar de o edital prever até 56 veículos e R$ 14,28 milhões, os números representam limites da licitação, e não uma compra já contratada. O modelo adotado é o registro de preços, que permite ao poder público realizar as aquisições de forma gradual.
Por isso, o valor final e a quantidade efetivamente adquirida dependerão do resultado do certame e das futuras contratações.
O CBMES informou que ainda não é possível estabelecer uma data para a conclusão da licitação ou para a entrega das primeiras unidades.