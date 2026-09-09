Ex-presidente da Apex se pronuncia em vídeo: “Narrativa forte contra mim”. Assista

Na manifestação, Cinelli também afirmou que a discussão sobre a situação da empresa deve se concentrar na busca por soluções após a adoção da medida cautelar solicitada pela Apex à Justiça.





Segundo ele, o foco deve estar em encontrar o melhor caminho para a empresa e para investidores, clientes, credores e parceiros.





O ex-presidente disse ainda que o vídeo é o primeiro de uma série de manifestações que pretende fazer para esclarecer os fatos relacionados ao caso.





A declaração ocorre em meio a uma disputa judicial entre Cinelli e a Apex. Na última quinta-feira (3), a empresa pediu à Justiça a ampliação do bloqueio de bens do ex-presidente, de R$ 5,9 milhões para R$ 23,25 milhões. A Apex afirma que apurações internas identificaram supostas transferências para contas pessoais de Cinelli sem justificativa contratual ou contábil.





No dia seguinte, Cinelli contestou o pedido e afirmou, entre outros argumentos, que as contas e demonstrações financeiras da companhia entre 2020 e 2025 foram aprovadas sem ressalvas pelos acionistas em assembleias gerais ordinárias.