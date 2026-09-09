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Caso Apex

Ex-presidente da Apex se pronuncia em vídeo: “Narrativa forte contra mim”. Assista

Fernando Cinelli afirmou que pretende esclarecer os fatos com documentos e defendeu investigação “clara, técnica e independente” sobre a situação da companhia

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 19:01

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

09 set 2026 às 19:01

O ex-presidente da Apex Partners, Fernando Cinelli, se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (9) sobre a situação da empresa. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele afirmou que está em Vitória com a família e disse que tem buscado responder às questões envolvendo seu nome “com provas, com documentos, de forma concreta e objetiva”.


Cinelli afirmou que, no último mês, foi construída uma “narrativa muito forte” contra ele e defendeu que os fatos relacionados ao caso sejam investigados de forma “clara, técnica e independente”.

Tenho muito interesse que tudo seja investigado de forma clara, técnica e independente. E claro, que todos os documentos sejam preservados para dar luz para tudo aquilo que tem sido discutido durante esse período

Fernando Cinelli, ex-presidente da Apex Partners

O empresário também destacou que a Apex foi fundada em 2013 por ele e outros sócios e ressaltou que a empresa foi construída com a participação de acionistas, colaboradores, gestores, assessores e conselheiros.

É uma empresa que foi construída por muitas pessoas e que não é de uma pessoa só

Fernando Cinelli, ex-presidente da Apex Partners

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Cinelli defende foco em soluções

Na manifestação, Cinelli também afirmou que a discussão sobre a situação da empresa deve se concentrar na busca por soluções após a adoção da medida cautelar solicitada pela Apex à Justiça.


Segundo ele, o foco deve estar em encontrar o melhor caminho para a empresa e para investidores, clientes, credores e parceiros.


O ex-presidente disse ainda que o vídeo é o primeiro de uma série de manifestações que pretende fazer para esclarecer os fatos relacionados ao caso.


A declaração ocorre em meio a uma disputa judicial entre Cinelli e a Apex. Na última quinta-feira (3), a empresa pediu à Justiça a ampliação do bloqueio de bens do ex-presidente, de R$ 5,9 milhões para R$ 23,25 milhões. A Apex afirma que apurações internas identificaram supostas transferências para contas pessoais de Cinelli sem justificativa contratual ou contábil.


No dia seguinte, Cinelli contestou o pedido e afirmou, entre outros argumentos, que as contas e demonstrações financeiras da companhia entre 2020 e 2025 foram aprovadas sem ressalvas pelos acionistas em assembleias gerais ordinárias.

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