Apex pede ampliação de bloqueio de bens de Cinelli; ex-presidente contesta

Em manifestação apresentada nesta sexta-feira (4), Cinelli rebateu o pedido de ampliação do bloqueio e apresentou uma série de argumentos para contestar as acusações.





Um dos principais pontos levantados pela defesa é que as contas da administração referentes aos exercícios de 2020 a 2025 teriam sido aprovadas por unanimidade e sem ressalvas nas assembleias gerais ordinárias. Cinelli afirma que as atas correspondentes foram anexadas ao processo e sustenta que a aprovação das contas precisa ser considerada na análise das acusações feitas agora pela atual administração.





A defesa também questiona a possibilidade de Cinelli apresentar explicações sobre as movimentações sem ter acesso ao conjunto de documentos da empresa. Segundo ele, após seu afastamento, em 5 de agosto, houve bloqueio de acesso a senhas, e-mails institucionais, livros contábeis e arquivos corporativos.





Com isso, a defesa afirma existir uma assimetria informacional no processo. Cinelli pede acesso simultâneo ao material entregue pela Apex à Laspro Consultores, administradora judicial, para que possa confrontar as informações utilizadas pela empresa na apuração.

Segundo a defesa, uma parcela significativa das operações questionadas pela Apex ocorreu em 2022 e 2023, o que, na avaliação dos advogados, enfraqueceria a existência de um risco atual de dissipação patrimonial.





A defesa afirma ainda não haver prova concreta de que Cinelli esteja ocultando, alienando ou transferindo bens com o objetivo de frustrar eventuais credores.





Sobre as movimentações de R$ 1 milhão e R$ 3 milhões feitas em maio, Cinelli afirma que os recursos estavam relacionados à posição do bloco Apex/Carbyne na CVC, e não a um investimento pessoal desvinculado do grupo.





A defesa sustenta que a participação estava inserida em uma estrutura conjunta prevista em acordo de acionistas, com representação unificada e responsabilidade solidária dos fundos integrantes do bloco. Segundo Cinelli, as ações estavam submetidas a regras de lock-up — quando há a determinação de um período de carência em que sócios, acionistas ou investidores ficam proibidos de vender, transferir ou negociar suas ações e cotas de uma empresa — e outras restrições que impediam uma livre desmontagem da posição.





Os R$ 4 milhões transferidos da ABM Partnership, de acordo com a defesa, foram destinados a chamadas de margem e à liquidação de operações a termo envolvendo ações da CVC. A operação teria terminado com resultado negativo e, por isso, os valores teriam sido absorvidos pelo mercado, sem gerar enriquecimento pessoal ou saldo a ser devolvido à companhia.