Chega cedo, capricha no look ou some na multidão: veja como cada signo curte o Rock in Rio

Touro sabe que o festival também é uma experiência gastronômica. Antes de pensar sobre o próximo show, ele pesquisa onde comer, beber e descansar com mais conforto. Gosta de curtir a música, mas não abre mão de uma boa estrutura. Se encontrar um lugar confortável e uma comida deliciosa, pode até pensar duas vezes antes de sair de lá. Para esse nativo, diversão e conforto podem — e devem — andar juntos.