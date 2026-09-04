Consultor encontra dinheiro na rua e tenta localizar dono em Ibiraçu

Um consultor de empresas encontrou um maço de dinheiro caído na rua, próximo a um estabelecimento de churrasco no bairro Ericina, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, e agora tenta encontrar o dono da quantia. Pedro Moro contou que, na última sexta-feira (28), estava no local com amigos e, ao sair, viu o dinheiro caído no chão. Por segurança, ele optou por não revelar o valor exato, evitando que alguém tente se passar pelo verdadeiro proprietário.





Após encontrar o dinheiro, Pedro retornou ao estabelecimento e perguntou às pessoas que estavam próximas se alguém havia visto quem poderia ter perdido a quantia. Como não conseguiu localizar o dono, decidiu publicar nas redes sociais que havia encontrado as notas.





O dono do churrasquinho contou que, pouco depois de Pedro deixar o estabelecimento, um homem apareceu chorando e dizendo que havia perdido todo o salário do mês. Ele, porém, não informou o valor perdido e também não sabia que Pedro havia encontrado o dinheiro, já que a publicação nas redes sociais ainda não havia sido feita.





Uma câmera de segurança registrou o momento em que o dinheiro caiu. Nas imagens, um homem passa pela rua e, logo depois, o dinheiro aparece caído no chão. Minutos depois, Pedro aparece e recolhe as notas (assista acima). Até o momento, Pedro, moradores e comerciantes do bairro tentam localizar o possível proprietário para devolver o dinheiro.