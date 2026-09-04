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Ação interestadual

Foragido da Justiça do ES é preso na Bahia quase 18 anos após crime

Segundo a Polícia Civil, suspeito de tentativa de homicídio usava nome falso e teria mudado de aparência para dificultar a localização

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 17:27

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

04 set 2026 às 17:27
Ele foi localizado com apoio de tecnologias de inteligência entre as Polícias Civil do Espírito Santo e Bahia
Valdemisso Luiz de França de 53 anos era procurado por tentativa de homicídio ocorrida em Mantenópolis, em 2008 Divulgação | PCES

Um homem de 53 anos, identificado como Valdemisso Luiz de França, foi preso por uma tentativa de homicídio ocorrida há quase 18 anos. Ele foi localizado no município de Seabra, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 15 de dezembro de 2008, em uma praça de Mantenópolis, no Noroeste capixaba.


A localização do suspeito foi possível por meio de trabalho de inteligência e do uso de tecnologias, segundo a Polícia Civil. As equipes identificaram inicialmente que Valdemisso estava em Barra do Choça, na Bahia, mas, quando os policiais chegaram à região, ele já havia seguido para Seabra. Com o apoio da Polícia Civil baiana, os agentes conseguiram localizá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva.


Conforme explicou o delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Mantenópolis, uma das principais dificuldades para a captura foi confirmar que o homem procurado era a mesma pessoa investigada pelo crime de 2008. Isso porque Valdemisso passou a usar o nome falso de Valdenilson, enquanto os mandados de prisão existentes estavam vinculados a dados diferentes.


Segundo a Polícia Civil, Valdemisso chegou a ser preso após o crime, mas fugiu de uma carceragem. Depois, conforme a corporação, teria mudado de identidade, Estado e aparência para dificultar a localização.

Tentativa de homicídio

De acordo com as investigações, Valdemisso teria chegado ao local do crime na garupa de uma motocicleta conduzida por outro homem e efetuado disparos contra um rival. A vítima foi atingida na região do abdômen e das costelas. 


Ainda conforme a corporação, mesmo ferido, o homem conseguiu retirar o capacete do atirador e reconhecer o suspeito pelo apelido que ele utilizava na época.


Valdemisso permanece à disposição da Justiça.

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