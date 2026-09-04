Foragido da Justiça do ES é preso na Bahia quase 18 anos após crime

Um homem de 53 anos, identificado como Valdemisso Luiz de França, foi preso por uma tentativa de homicídio ocorrida há quase 18 anos. Ele foi localizado no município de Seabra, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 15 de dezembro de 2008, em uma praça de Mantenópolis, no Noroeste capixaba.





A localização do suspeito foi possível por meio de trabalho de inteligência e do uso de tecnologias, segundo a Polícia Civil. As equipes identificaram inicialmente que Valdemisso estava em Barra do Choça, na Bahia, mas, quando os policiais chegaram à região, ele já havia seguido para Seabra. Com o apoio da Polícia Civil baiana, os agentes conseguiram localizá-lo e cumprir o mandado de prisão preventiva.





Conforme explicou o delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Mantenópolis, uma das principais dificuldades para a captura foi confirmar que o homem procurado era a mesma pessoa investigada pelo crime de 2008. Isso porque Valdemisso passou a usar o nome falso de Valdenilson, enquanto os mandados de prisão existentes estavam vinculados a dados diferentes.





Segundo a Polícia Civil, Valdemisso chegou a ser preso após o crime, mas fugiu de uma carceragem. Depois, conforme a corporação, teria mudado de identidade, Estado e aparência para dificultar a localização.