Esse filé-mignon ao molho madeira é mais fácil de fazer do que parece

Com sabor marcante e apresentação elegante, o filé-mignon ao molho madeira é uma ótima opção para quem deseja preparar uma refeição especial sem passar horas na cozinha. A combinação da carne macia com o molho encorpado, preparado com vinho Madeira e cogumelo paris, traz ainda mais intensidade ao prato. Além disso, o preparo é simples e pode ser feito em poucos passos. Confira a receita!
Filé-mignon ao molho madeira
Ingredientes
- 3 bifes de filé-mignon
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
- 120 ml de vinho madeira seco
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os bifes de filé-mignon com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grande em fogo alto e adicione o azeite. Doure os bifes por aproximadamente 3 minutos de cada lado, ou até atingirem o ponto desejado. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola e o alho em fogo médio até dourarem levemente. Acrescente o cogumelo paris e refogue até ficar macio e dourado. Retire e reserve. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Adicione o vinho Madeira aos poucos, mexendo para incorporar os ingredientes e soltar os resíduos dourados do fundo da frigideira. Acrescente o caldo de carne e cozinhe em fogo médio, mexendo até o molho engrossar e ficar encorpado. Retorne os cogumelos e os bifes à frigideira e cozinhe em fogo baixo por 2 minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.