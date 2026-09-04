Esse filé-mignon ao molho madeira é mais fácil de fazer do que parece

Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola e o alho em fogo médio até dourarem levemente. Acrescente o cogumelo paris e refogue até ficar macio e dourado. Retire e reserve. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Adicione o vinho Madeira aos poucos, mexendo para incorporar os ingredientes e soltar os resíduos dourados do fundo da frigideira. Acrescente o caldo de carne e cozinhe em fogo médio, mexendo até o molho engrossar e ficar encorpado. Retorne os cogumelos e os bifes à frigideira e cozinhe em fogo baixo por 2 minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.