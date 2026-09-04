Proteína do café da manhã ao jantar: 5 dicas para incluir o nutriente em todas as refeições

Para completar o prato, podem entrar fontes como frango, peixe, carne bovina ou ovos, de acordo com as preferências e necessidades individuais. “Existe um estigma de que as proteínas vegetais são inferiores ou que uma alimentação baseada em vegetais não consegue fornecer os aminoácidos necessários. Isso não é verdade. A combinação de diferentes grupos de alimentos ao longo do dia pode contribuir para uma boa oferta de aminoácidos. O arroz com feijão é um exemplo clássico disso”, explica a nutricionista.