WSL de Guarapari: três capixabas brilham no 1º dia e avançam no QS 4000

O primeiro dia da etapa da World Surf League (WSL) em Guarapari terminou com três capixabas classificados para a próxima fase. Luiz Fernando Neiva, Caio Freire e Ana Dagostini avançaram nas baterias disputadas nesta sexta-feira, na Praia d'Ulé, e voltam ao mar no sábado em busca de uma vaga nas fases decisivas do Circuito Banco do Brasil de Surfe.
Ao todo, 19 atletas representam o Espírito Santo na etapa, que é a segunda da WSL realizada no Estado em menos de um ano. A disputa masculina é válida pelo QS 4.000 e distribui até 4 mil pontos no ranking sul-americano. O retorno a Guarapari acontece após o sucesso da primeira edição, em 2025, que reuniu mais de 30 mil pessoas na Praia d'Ulé.
Destaques no masculino
No Round de 64, o primeiro a avançar foi Luiz Fernando Neiva, logo na primeira bateria. O capixaba teve que buscar a classificação nos minutos finais e conseguiu a virada na última onda. Com 10,54 pontos, terminou em segundo lugar e garantiu a vaga para a sequência da competição.
Na segunda fase, Luiz voltou a apresentar um surfe de alto nível. Dominou boa parte da bateria e encontrou uma das melhores ondas do dia entre os capixabas: um aéreo que recebeu 6,70, segunda maior nota da competição até aquele momento. No fim, fechou a bateria com 10,17 pontos e avançou novamente, agora para o Round de 32.
"A WSL está fazendo um ótimo trabalho de vir para cá, porque esse pico aqui também tem que ser descoberto, tem muito potencial, e os atletas daqui também têm muito potencial que têm que serem descobertos. É uma via de mão dupla", disse Luiz.
Quem também fez bonito foi Caio Freire. Experiente, o capixaba mostrou maturidade para administrar as oportunidades que teve e terminou em segundo na primeira bateria, com 7,64 pontos. O confronto ainda teve a participação do peruano Alonso Correa, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e conseguiu a maior nota do evento até então: 13,73.
Na segunda bateria do dia, Caio voltou ao mar e novamente garantiu a classificação. Com 9,56 pontos, teve como um dos destaques um tubo que levantou o público que acompanhava a competição na areia. O resultado colocou o capixaba no Round de 32 e agora, tanto ele, quanto o Luiz, vão se juntar a Rafael Teixeira e Krystian Kymerson e seguem como os quatro capixabas remanescentes no masculino.
"Estou amarradão. Com certeza deu para escutar lá de dentro da água a galera gritando, a energia lá em cima. Precisava ter uma nota boa, a onda veio ali, eu consegui adaptar ali no mar difícil, achei o tubo ali, foi bem maneiro. A estratégia deu certo hoje, estou aqui desde 8 horas da manhã na água, e amanhã vamos para a próxima", afirmou Caio.
Promessa no feminino avança
A terceira classificação veio no feminino, com Ana Dagostini. A jovem promessa capixaba conseguiu avançar em segundo lugar na bateria e mostrou bastante consciência, mesmo com apenas 14 anos, na escolha das ondas e execução das manobras, principalmente em um mar que apresentou mudanças nas condições ao longo do dia. Com 6,70 pontos, Ana garantiu presença na próxima fase e segue na briga pelo título do QS.
Outros 15 capixabas ficam pelo caminho
Apesar das três classificações, outros nomes do Espírito Santo se despediram da competição nesta sexta-feira. Eric Grattz começou bem a bateria, mas sofreu a virada e terminou eliminado. Kauai Côgo não conseguiu apresentar seu melhor surfe e também caiu na primeira fase. O mesmo aconteceu com Isaac Corrêa, que enfrentou uma das baterias com as piores condições de ondas do dia e não conseguiu desempenhar como esperava.
Guilherme Carvalho terminou sua bateria na última colocação, com apenas três ondas surfadas. Alex Saulo, por outro lado, chegou a liderar o confronto depois de encontrar um bom tubo e marcou 9,00 pontos, segunda melhor marca de um capixaba na primeira fase, mas acabou sofrendo a virada e também foi eliminado. Luiz Henrique Bolis e João Cypriano completaram a lista de eliminações no masculino no primeiro round.
Além deles, Leo Andrade, que entrou diretamente na segunda fase por causa da colocação obtida no ranking do ano passado, teve uma boa atuação, mas terminou na terceira posição e também se despediu da etapa.
No feminino, Alice Pitanga esteve em segundo lugar até os minutos finais, mas acabou superada por Alexia Monteiro, que saiu da terceira para a primeira colocação com uma única onda. Francine Nery e Bella Mayara não conseguiram impor o próprio surfe e deixaram a disputa ainda na primeira fase. Yries Pereira, última capixaba a entrar na água na etapa inicial, também foi eliminada em uma bateria que contou com a campeã da edição passada, Laura Raupp.