WSL de Guarapari: três capixabas brilham no 1º dia e avançam no QS 4000

Apesar das três classificações, outros nomes do Espírito Santo se despediram da competição nesta sexta-feira. Eric Grattz começou bem a bateria, mas sofreu a virada e terminou eliminado. Kauai Côgo não conseguiu apresentar seu melhor surfe e também caiu na primeira fase. O mesmo aconteceu com Isaac Corrêa, que enfrentou uma das baterias com as piores condições de ondas do dia e não conseguiu desempenhar como esperava.





Guilherme Carvalho terminou sua bateria na última colocação, com apenas três ondas surfadas. Alex Saulo, por outro lado, chegou a liderar o confronto depois de encontrar um bom tubo e marcou 9,00 pontos, segunda melhor marca de um capixaba na primeira fase, mas acabou sofrendo a virada e também foi eliminado. Luiz Henrique Bolis e João Cypriano completaram a lista de eliminações no masculino no primeiro round.





Além deles, Leo Andrade, que entrou diretamente na segunda fase por causa da colocação obtida no ranking do ano passado, teve uma boa atuação, mas terminou na terceira posição e também se despediu da etapa.





No feminino, Alice Pitanga esteve em segundo lugar até os minutos finais, mas acabou superada por Alexia Monteiro, que saiu da terceira para a primeira colocação com uma única onda. Francine Nery e Bella Mayara não conseguiram impor o próprio surfe e deixaram a disputa ainda na primeira fase. Yries Pereira, última capixaba a entrar na água na etapa inicial, também foi eliminada em uma bateria que contou com a campeã da edição passada, Laura Raupp.