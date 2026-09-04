Guarderia: Iema multa Prefeitura de Vitória em R$ 42 milhões por infrações ambientais

Quase uma semana após a Prefeitura de Vitória multar a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) em R$ 37,8 milhões, agora foi a vez de o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) aplicar multa de R$ 42.309.562,28 contra o Executivo municipal, por derramamento de esgoto irregular na Praia da Guarderia, na Capital. O Auto de Infração Ambiental foi assinado na última terça-feira (1º).





Segundo o Iema, uma fiscalização realizada em 29 de agosto revelou que a poluição no local teria sido provocada por uma sequência de falhas em obras públicas e negligência na fiscalização de esgotos pela prefeitura.





A Prefeitura de Vitória foi procurada, no início da noite desta sexta-feira (4), para mais informações sobre a multa aplicada pelo Iema, mas não havia encaminhado resposta até a publicação deste texto.





Ainda de acordo com o Iema, uma das irregularidades identificadas durante a atuação do órgão se refere ao direcionamento do rebaixamento do lençol freático, durante as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Praia do Canto, para a rede de drenagem pluvial, com alcance na região da Praia da Guarderia, sem a demonstração de avaliação prévia da qualidade do efluente.





A fiscalização do Iema também apontou o não atendimento, dentro do prazo, à solicitação do próprio órgão relacionada a possíveis lançamentos de esgoto pela rede de drenagem pluvial e a demora na adoção de medidas fiscalizatórias para identificar e interromper ligações irregulares. Segundo a análise do instituto, a permanência das fontes de contaminação contribuiu para a alteração da qualidade das águas e atingiu uma área ambientalmente protegida.





Em março deste ano, conforme revelou reportagem de A Gazeta, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, deliberou a adoção de medidas para apurar a ocorrência de uma mancha escura identificada nas imediações da Ilha do Frade e da Guarderia e o funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais.





Segundo informações que embasam o Auto de Infração Ambiental, a análise do Iema levou em conta informações encaminhadas pelo MPES, dados e conclusões do Tribunal de Contas do Estado (TCES) e resultados do monitoramento realizado pelo grupo de trabalho interinstitucional criado para investigar os episódios na região.





Por fim, o órgão assevera que a aplicação da multa não encerra o processo administrativo: o município de Vitória tem assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório e poderá apresentar defesa no prazo de 21 dias úteis após a comunicação da autuação.