Ao menos quatro motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que as barreiras de proteção da Terceira Ponte atendem aos requisitos técnicos e às normas vigentes que regulamentam o uso de barreiras de concreto para segurança viária, incluindo critérios de altura e resistência, não havendo qualquer pendência relacionada à segurança da estrutura.





Em relação à Linha Verde, o posicionamento da faixa exclusiva à direita da via segue diretrizes técnicas adotadas nacionalmente. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que veículos mais lentos devem circular pela faixa da direita e que a ultrapassagem deve ocorrer pela esquerda. A eventual transferência da Linha Verde para a parte interna da pista aumentaria situações de conflito, ao aproximar ônibus e motocicletas de veículos em maior velocidade e em manobras de ultrapassagem, elevando o risco de acidentes.





A Semobi reforça que a segurança viária é resultado da combinação entre infraestrutura adequada e comportamento responsável. Lembrando que a Linha Verde é uma faixa contínua, não sendo permitida a ultrapassagem e havendo restrição à circulação de veículos, permitindo o fluxo para ônibus, motocicletas e caminhões.





Em todas as vias, é fundamental que todos os condutores respeitem as normas de trânsito, os limites de velocidade e adotem uma condução prudente, preservando a segurança de todos os usuários da via.