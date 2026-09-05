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Casos na Linha Verde

Ao menos quatro motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

Casos ocorreram desde a criação da Linha Verde, em 2023, e têm dinâmica semelhante, com carros entrando na faixa exclusiva e atingindo motociclistas

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 21:56

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 set 2026 às 21:56
Motociclista morre em acidente com carro na Terceira Ponte
Guilherme morreu após veículo invadir a Linha Verde e bater em sua moto, o arremessando para a Ciclovia da Vida Arquivo pessoal
A morte de Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, reacendeu o debate sobre a segurança da Linha Verde da Terceira Ponte, inaugurada em agosto de 2023. O motociclista morreu na tarde de sexta-feira (4), após ser atingido por um carro enquanto trafegava pela faixa exclusiva e ser arremessado para a Ciclovia da Vida.

Guilherme se tornou o quarto motociclista arremessado para fora da pista após uma colisão com um carro desde a criação da Linha Verde — e o terceiro a morrer. Além das mortes, os casos apresentam semelhanças na dinâmica: nos quatro episódios, um carro invadiu a faixa exclusiva e atingiu uma motocicleta, arremessando o condutor para fora da pista.

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Três anos e quatro acidentes
O caso mais recente antes da morte de Guilherme havia ocorrido há cerca de sete meses. O motociclista José Antônio Dallapicola Tardin, de 60 anos, morreu em 4 de fevereiro após ser atingido por um carro enquanto trafegava pela Linha Verde e também ser arremessado para a Ciclovia da Vida.

A Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, nome oficial da Terceira Ponte, passou por obras de ampliação entregues em 23 de agosto de 2023. A intervenção incluiu a criação da Linha Verde — faixa exclusiva para ônibus, motos, táxis, caminhões e veículos de emergência —, além da ampliação para três faixas de rolamento e da implantação da Ciclovia da Vida, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito entre Vitória e Vila Velha.

Desde a inauguração da Linha Verde, além das mortes de Guilherme e José Antônio, também foi registrada a morte de Glênio Alves, em 16 de agosto de 2024. Ele pilotava pela faixa exclusiva quando foi atingido por um carro e arremessado para fora da ponte, caindo na Rua São Paulo. 

Outro motociclista, Paulo César Santana de Oliveira, também se envolveu em um acidente que resultou em sua queda na Ciclovia da Vida. O jovem contou que a motorista do carro teria entrado na Linha Verde e, ao mudar de faixa, colidido com a moto dele. Paulo sobreviveu, mas ficou 45 dias sem trabalhar.
Leitores defendem mudanças na Linha Verde

Após os episódios, leitores de A Gazeta enviaram mensagens questionando a segurança da via e cobrando mudanças para reduzir os riscos aos motociclistas que utilizam a faixa exclusiva. Usuários da ponte também relatam problemas na pista, como buracos e a presença de animais.


Entre as manifestações recebidas pelo portal, há questionamentos sobre a altura da mureta de proteção e pedidos de mudanças na posição da Linha Verde. Alguns leitores sugerem, inclusive, que a faixa seja transferida para o lado esquerdo da ponte, como forma de reduzir o risco de colisões com motoristas que mudam de faixa ou acessam irregularmente o espaço exclusivo.

Mureta

Na época do acidente de José Antônio, um motociclista, que preferiu não se identificar, afirmou ter medido a mureta de proteção da Terceira Ponte e relatou uma redução de aproximadamente 38 centímetros na altura. Apesar das reclamações, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, na ocasião, que as barreiras atendem às normas técnicas e aos critérios vigentes de segurança viária.

Motociclista mediu mureta da Terceira Ponte e reclamou que diminuiu em 38 centímetros após obra finalizada em 2023
Motociclista mediu mureta da Terceira Ponte e reclamou que diminuiu em 38 centímetros após obra finalizada em 2023 Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a pasta, as estruturas seguem parâmetros de altura e resistência e não apresentam pendências relacionadas à segurança. A Semobi também afirmou que o posicionamento da Linha Verde no lado direito da via segue diretrizes técnicas adotadas nacionalmente e que uma eventual transferência da faixa poderia aumentar os conflitos no trânsito.


A pasta foi procurada novamente para comentar o acidente desta sexta-feira (4) e os questionamentos sobre a segurança da Linha Verde.

Posicionamento da Semobi | Nota na íntegra

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que as barreiras de proteção da Terceira Ponte atendem aos requisitos técnicos e às normas vigentes que regulamentam o uso de barreiras de concreto para segurança viária, incluindo critérios de altura e resistência, não havendo qualquer pendência relacionada à segurança da estrutura.


Em relação à Linha Verde, o posicionamento da faixa exclusiva à direita da via segue diretrizes técnicas adotadas nacionalmente. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que veículos mais lentos devem circular pela faixa da direita e que a ultrapassagem deve ocorrer pela esquerda. A eventual transferência da Linha Verde para a parte interna da pista aumentaria situações de conflito, ao aproximar ônibus e motocicletas de veículos em maior velocidade e em manobras de ultrapassagem, elevando o risco de acidentes.


A Semobi reforça que a segurança viária é resultado da combinação entre infraestrutura adequada e comportamento responsável. Lembrando que a Linha Verde é uma faixa contínua, não sendo permitida a ultrapassagem e havendo restrição à circulação de veículos, permitindo o fluxo para ônibus, motocicletas e caminhões.


Em todas as vias, é fundamental que todos os condutores respeitem as normas de trânsito, os limites de velocidade e adotem uma condução prudente, preservando a segurança de todos os usuários da via.

Ao menos três motociclistas já foram arremessados da 3 Ponte

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