Motociclista morre ao ser lançado para ciclovia da Terceira Ponte
Publicado em 04/02/2026 às 12h27
Um acidente envolvendo carro e moto terminou em morte na Terceira Ponte, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo a Ceturb-ES, que administra a estrutura, o piloto foi lançado para a "Ciclovia da Vida" após o impacto. A colisão ocorreu no sentido Vila Velha.
Devido ao acidente fatal, a ciclovia está fechada para atendimento da perícia da Polícia Científica. Às 12 horas, a ocorrência seguia em andamento. “A companhia vai sinalizar a ciclovia para funcionar em mão dupla até que a estrutura seja liberada pelos peritos”, finalizou.
A reportagem tenta mais informações sobre o acidente.