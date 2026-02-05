Faixa exclusiva da Terceira Ponte não é chamada assim por acaso

Acidente na Terceira Ponte deixa um motociclista morto. Crédito: Fernando Madeira

A Linha Verde, criada em 2023 com a ampliação da Terceira Ponte, é de uso exclusivo de motocicletas, ônibus, táxis, caminhões pequenos e veículos de emergência. Mas já foram registradas algumas ocorrências graves, como a morte de um motociclista nesta quarta-feira (4), causadas por motoristas de veículos que não poderiam estar ali.

O próprio condutor afirmou que direcionou o carro para a faixa mais à direita para fugir de um engarrafamento e não percebeu a aproximação do motociclista, um contador de 60 anos, que acabou sendo lançado para a Ciclovia da Vida após o impacto e não resistiu.

A Linha Verde foi criada para dar mais agilidade ao transporte público e também para dar mais segurança aos motociclistas, mas esses casos mostram que há vulnerabilidades sobretudo pela imprudência dos motoristas que fazem uso indevido dela. Transitar pela faixa exclusiva é uma infração gravíssima, sujeita a multa, mas nem isso impede que motoristas sejam flagrados nessa situação quando se atravessa a ponte.

Para tentar driblar a restrição, já houve registro até de motoristas utilizando giroflex para se enquadrarem como veículos de emergência e poderem fazer uso da via. A fiscalização tem de ser rigorosa para que quem acha certo esse tipo de atitude não continue tendo brechas. A impunidade é um estímulo às infrações de trânsito.

A faixa exclusiva pode ser aberta para todos os veículos em situações excepcionais, como em casos de acidentes e obstruções na via, mas para isso precisa ser devidamente sinalizada pelas autoridades. Não é uma opção quando o trânsito está mais lento, por mais que os motoristas enxerguem algum tipo de justiça nessa atitude: as regras existem e precisam ser cumpridas para garantir a segurança de todos que trafegam pela via.

A Gazeta integra o Saiba mais