Aeroporto de Vitória: imigração liberada significa voos mais altos para o ES

Comemorar é preciso: a autorização de serviços de imigração para tripulantes no Aeroporto de Vitória acaba com um gargalo na importação de jatos executivos internacionais pelo terminal. Isso porque as aeronaves importadas desembarcavam em Vitória, mas eram obrigadas a fazer escalas em outros aeroportos para realizar os procedimentos, encarecendo a operação. Essa era uma demanda antiga do setor.

Dá para imaginar o quanto essa liberação da imigração pelo Aeroporto de Vitória vai aumentar a competitividade do Espírito Santo, que já é a maior porta de entrada de aeronaves executivas do Brasil. Essa porta passa a ficar ainda maior, com processos simplificados e com menos custos.

A operação de imigração envolve Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Vigiagro e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os procedimentos burocráticos realizados no próprio aeroporto vão permitir voos ainda mais altos para o Estado no transporte de cargas, negócio atualmente considerado fundamental para a aviação aérea.

E Vitória tem muito a desbravar, sobretudo por sua própria vocação para o comércio exterior. A localização do Espírito Santo é estratégica.

De acordo com o colunista Abdo Filho, cerca de 83% das importações de aviões e helicópteros são realizadas pelo Espírito Santo, sendo que, em 2025, 245 aeronaves foram nacionalizadas por terras capixabas. A agilidade que virá com essa nova operação do aeroporto vai colocar a logística local em um novo patamar de atratividade. É importante que o Estado siga abraçando as chances de aumentar a competitividade.

