Duplicação da BR 262: 2026 precisa ser o ano da virada

Rodovia BR 262 em Viana. Crédito: Fernando Madeira

A primeira parte compreende a Região Serrana, o trecho mais desafiador da rodovia em território capixaba. Já a segunda, até a divisa com Minas Gerais, está prevista para ser finalizada em setembro, conforme as informações obtidas pela reportagem com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Importante também foi a informação de que os estudos de impacto ambiental estão em andamento, afinal a obtenção das licenças com os órgãos responsáveis é uma importante etapa a ser superada para enfim dar início às obras.

O que se espera é agilidade e eficiência, em um empreendimento que deve ficar na ordem de R$ 8 bilhões, com parte dos recursos (R$ 2,3 bilhões) oriundos do Acordo de Mariana. Os custos serão complementados com verbas federais.

Toda a burocracia que envolve a licitação precisa ser resolvida dentro dos prazos, sem novos entraves e impasses, para que as obras de fato comecem ainda em 2026, como já vinha sendo articulado.

Em 2013, o leilão de concessão da rodovia fracassou, sem interessados, e passou-se muito tempo tentando achar uma solução para uma rodovia com traçado complexo, cujas intervenções exigem altos investimentos. Desde 2024, esse caminho já foi encontrado. O que falta agora é iniciar essa jornada por uma rodovia mais moderna e segura para os seus usuários.

A Gazeta integra o Saiba mais