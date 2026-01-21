Trend 2016: muita coisa mudou nas cidades do ES nos últimos dez anos

As redes sociais estão revivendo o ano de 2016 com postagens de imagens que comparam vida dos usuários naquele ano com a que estão vivendo em 2026. E isso inspirou o perfil da Capixapédia — a enciclopédia de curiosidades sobre o Espírito Santo da Gazeta no Instagram — a entrar na "trend" nostálgica mostrando como alguns locais da Grande Vitória passaram por transformações nesses dez anos.
Acabou sendo uma forma de se dar conta de alguns gargalos históricos que, desde então, acabaram se resolvendo, mesmo que a duras penas. O caso mais icônico é o do Aeroporto de Vitória. Em 2016, ainda na Avenida Fernando Ferrari, a estrutura precária provocava vergonha como porta de entrada para o Espírito Santo. Desde 2018, o novo aeroporto deixou esse tempo para trás. Em 2025, chegou a bater recorde de passageiros.
Também estão na postagem da Capixapédia fotos da Avenida Leitão da Silva, que em 2016 ainda atravessava as obras de ampliação que estouraram várias vezes o cronograma até serem entregues em 2019. Outra obra emblemática é a do Terminal de Itaparica, que em 2016 ainda mantinha a estrutura de quando foi inaugurado, danificada em 2013 quando um vendaval derrubou parte da cobertura, e em 2026 apresenta a estrutura de lonas que já sofreu com as chuvas e necessitou de reparos nos últimos anos.
A postagem também traz três importantes intervenções urbanísticas dos últimos anos na Ilha das Caieiras, em Vitória, na Prainha, em Vila Velha, e na Orla de Cariacica. São apenas alguns exemplos das transformações "instagramáveis", aquelas que cabem em uma imagem. Contorno do Mestre Álvaro, Ciclovia da Vida na Terceira Ponte, Nova Ponte da Madalena, Aquaviário, Contorno de Jacaraípe são algumas das obras que ajudaram a mudar a cara da Grande Vitória nos últimos anos.
No geral, o Espírito Santo e as cidades da Grande Vitória podem encarar essa modinha das redes sociais com orgulho, mas sem ignorar as possíveis falhas cometidas. Olhar para os últimos dez anos pode ensinar que obras públicas precisam de eficiência, e nos últimos anos os atrasos estão menos frequentes. As imagens de 2016 mostram como a gestão pública é capaz de mudar a vida das pessoas para melhor. E isso deve servir de estímulo e inspiração para os próximos dez anos.
