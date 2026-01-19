Desempenho histórico

Aeroporto de Vitória decola com mais voos e bate recorde de passageiros

Com mais ofertas de viagens aéreas, terminal recebeu mais de 3,5 milhões de passageiros de janeiro a dezembro do ano passado

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:50

Movimento de passageiros cresceu 12% em 2025 no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Aeroporto de Vitória

Depois de já ter apresentado bons resultados nos primeiros nove meses, o Aeroporto de Vitória fechou 2025 com recorde histórico de passageiros. De janeiro a dezembro, 3.536.077 passageiros passaram pelo terminal – um crescimento de 12% em relação a 2024. É a primeira vez que o aeroporto supera a marca de 3,5 milhões de viajantes em um único ano.

O ano em que mais passageiros haviam passado pelo terminal tinha sido 2019, com 3.288.962. Depois, em 2020, veio a pandemia da Covid-19, e o movimento despencou. O crescimento passou a ser gradativo nos anos seguintes, até o novo recorde registrado em 2025. Confira os números no gráfico abaixo.

Segundo a Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória, também houve avanço no número total de voos, que registrou alta de 8% na comparação anual.

Para a Zurich, o principal fator para esse resultado foi o aumento de oferta em rotas estratégicas. O destaque fica para o Galeão (RJ), que movimentou quase 790 mil passageiros, volume 36% maior do que no ano anterior.

As ligações com São Paulo (GRU e CGH) também cresceram e ultrapassaram os 2 milhões de passageiros, alta de 15%. Já Brasília registrou evolução de 12% na demanda.

Ainda de acordo com a concessionária do aeroporto, entre as ampliações de oferta, a Latam reforçou significativamente a rota para Brasília, passando de cerca de 30 para 60 decolagens mensais a partir de agosto. No Rio de Janeiro, Gol e Latam ampliaram suas operações desde abril e hoje oferecem, juntas, até 9 voos diários.

"O Aeroporto de Vitória é hoje um vetor de desenvolvimento para o Espírito Santo e um espaço que oferece cada vez mais qualidade e conforto aos passageiros. Nosso compromisso é seguir ampliando oportunidades e conectividade”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

"Isso mostra que a dinâmica econômica do Estado cresceu e aquela redução de ICMS da querosene de aviação que a gente fez também promoveu um número maior de voos de assentos para o nosso Estado. Com investimento em infraestrutura nas praias e nas montanhas, isso tudo ajuda muito a potencializar o turismo", aponta.

