MedSênior projeta investir R$ 109 milhões e abrir novas unidades em 2026

Operadora de saúde capixaba vai ampliar a estrutura no Espírito Santo além de abrir unidades no Rio de Janeiro e Distrito Federal

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:40 - Atualizado há uma hora

Unidade da MedSênior em Vitória Crédito: Divulgação/MedSênior

Com foco na expansão física e inauguração de novas unidades, a operadora de saúde fundada no Espírito Santo MedSênior planeja investir R$ 109 milhões em 2026. O número representa uma alta de 53% do orçamento de 2025.

Especializada no público acima de 49 anos, a operadora de saúde tem nos planos para 2026 a ampliação da estrutura no Espírito Santo, além da abertura de unidades próprias no Rio de Janeiro e Distrito Federal. No ano passado, a MedSênior aplicou R$ 71 milhões em seus investimentos.

Para 2026, os investimentos serão destinados principalmente à expansão física e à inauguração de novas unidades, incluindo a chegada da primeira unidade da MedSênior no Nordeste, em Recife (PE), a abertura de mais uma unidade no Rio de Janeiro e uma nova estrutura de grande porte na Grande Vitória, que ficará localizada em Cariacica. A previsão é inaugurar a nova unidade ainda neste ano.

A estratégia acompanha o ritmo de crescimento da carteira da operadora, que fechou o ano de 2025 com mais de 260 mil beneficiários. A operadora está presente em sete Estados e no Distrito Federal.

Segundo Maely Coelho, presidente da empresa, a expansão da MedSênior ao longo de 2025 e a inauguração de novas unidades em 2026 traduzem o momento atual da economia, com o público sênior mais ativo e demandando mais produtos e serviços pensados para ele, que a cada ano que passa representa uma fatia maior da população.

“Nosso objetivo é proporcionar a melhor e mais ampla infraestrutura aos nossos beneficiários, de forma que eles possam viver todas as potencialidades dessa fase da vida, sabendo que estão sendo cuidados e bem amparados pelo que a MedSênior oferece. Nosso trabalho é garantir que eles vivam esse momento com qualidade, autonomia e bem-estar”, afirma.

Só no Espírito Santo, já são 10 unidades próprias, incluindo o primeiro hospital exclusivo para pessoas a partir de 49 anos. No ano passado, só em terras capixabas, a operadora de saúde destinou mais de R$ 40 milhões a obras e melhorias, entre elas a abertura da unidade na avenida Marechal Campos e a ampla reformulação da unidade no Centro de Vitória, que dobrou de tamanho e passou a concentrar serviços essenciais da operadora.

Atualização 16/01/2026 - 19:41hrs O texto foi atualizado com a informação da localização da nova unidade da MedSênior na Grande Vitória.

