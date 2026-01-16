INSS faz mutirão de perícia médica sábado (17) e domingo (18) em Vila Velha

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:05
A Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Vila Velha irá ofertar 120 vagas extras para perícia médica neste sábado (17) e domingo (18). Segundo o órgão, o atendimento é destinado a pessoas que aguardam avaliação do Benefício por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).
Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h no sábado e das 7h às 11h no domingo, todos de forma presencial. Os segurados devem levar documento de identificação, laudos, relatórios e exames médicos atualizados. A ação é uma iniciativa conjunta com o Ministério da Previdência Social.
Os agendamentos devem ser realizados pelo aplicativo ou site Meu INSS (meu.inss.gov.br) ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
