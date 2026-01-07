Confira o calendário de pagamento

Ferrari de R$ 7 milhões tem o IPVA mais caro do ES em 2026; veja o top 5

Lista dos cinco maiores valores do imposto no Estado reúne outros superesportivos de luxo, incluindo três modelos da Ferrari e dois da Lamborghini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:29

Ferrari Purosangue 2025: primeira na lista de IPVA mais caro em 2026 no Espírito Santo Crédito: Antoine Joubert

Uma Ferrari Purosangue 2025 avaliado em mais de R$ 7,2 milhões lidera o ranking do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais caro de 2026 no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o valor do imposto será de R$ 144,5 mil. A lista dos cinco maiores valores do Estado reúne outros superesportivos de luxo, incluindo três modelos da Ferrari e dois da Lamborghini, todos com preços de mercado acima de R$ 4 milhões e tributos calculados acima de R$ 80 mil.

Para efeito de comparação, o IPVA mais caro da lista, calculado em R$ 144.508,10, equivale ao valor de dois carros populares, como o Fiat Mobi Like 1.0 zero-quilômetro, modelo 2026, avaliados em R$ 72.220 cada. Mesmo após a compra dos dois veículos populares, ainda haveria troco, em relação à quantia paga pelo tributo da Ferrari.



Esses números refletem veículos com valores de mercado que variam de R$ 4,1 milhões a mais de R$ 7 milhões e são calculados com base na alíquota de 2% para carros de passeio utilizada pelo Espírito Santo — uma das menores do Brasil e a mais baixa da Região Sudeste. Confira o ranking.

O mais barato

Ainda segundo a Sefaz, na outra ponta dessa lista milionária está um ciclomotor/L13154, fabricado em 2012. Com base de cálculo de R$ 1.328, neste caso, a cobrança do IPVA será de apenas R$ 13,28. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), um ciclomotor é um veículo de duas ou três rodas, com motor de combustão interna, que não exceda 50 centímetros cúbicos de cilindrada e 50 quilômetros por hora de velocidade máxima.

Cota única e primeira parcela do IPVA no Estado vencem entre os dias 1º e 8 de abril Crédito: Shutterstock

IPVA 2026

O calendário de pagamento estipulado pela Sefaz estabelece que tanto a cota única quanto a primeira parcela vencem entre os dias 1º e 8 de abril, de acordo com o número final da placa. As demais parcelas devem ser pagas nos meses seguintes: maio, junho, julho, agosto e setembro.

O pagamento do IPVA 2026 no Espírito Santo começa em abril e pode ser feito à vista, com desconto de 15%, ou parcelado em seis vezes, sem abatimento. A cota única ou a primeira parcela vencem entre 1º e 8 de abril, conforme o número final da placa, e as demais parcelas devem ser pagas de maio a setembro.

A legislação estadual também prevê que veículos com mais de 15 anos de fabricação, ou seja, modelos 2010 ou mais antigos estarão automaticamente isentos do imposto este ano, beneficiando donos de carros clássicos ou usados com mais tempo de estrada.

Os contribuintes poderão emitir os boletos do Documento Único de Arrecadação (DUA) a partir deste mês nos sites oficiais da Sefaz-ES e do Detran-ES, já que os carnês não são mais enviados pelos Correios. A recomendação é que o comprovante de pagamento seja guardado eletronicamente ou impresso para eventuais conferências futuras. O pagamento pode ser realizado via internet banking, caixas eletrônicos ou Pix, usando o código de barras do DUA.

