IR 2026: quem deve declarar? Qual a tabela? Qual o prazo? Tire suas dúvidas

Regras finais serão divulgadas pela Receita no início de março, quando começa a entrega do IR; isenção para quem tem renda até R$ 5.000 só entra na declaração de 2027

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:57

SÃO PAULO - A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 deve começar em menos de um mês. O prazo ainda será formalizado pela Receita Federal, mas a provável data de início é 16 de março. O período deve se estender até 29 de maio.

As empresas têm até sexta-feira (27) deste mês para enviar o informe de rendimentos aos trabalhadores e demais prestadores de serviço para que possam usar as informações na declaração. Esses mesmos dados são enviados para o fisco.

A declaração pré-preenchida do IR deverá ganhar ainda mais espaço. A Receita tem alimentado os sistemas com os dados enviados pelos próprios contribuintes no ano anterior, além de informações de empresas, convênios médicos e órgãos de Previdência públicos e privados, entre outros.

A tabela vigente na declaração será a que foi utilizada para desconto do IR em 2025. A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e o desconto menor do tributo para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 só serão informadas na declaração de 2027, caso o contribuinte se enquadre nas regras que obrigam a prestar contas.

Desde 2023, o prazo para declarar o IR vai de 15 de março a 31 de maio. A mudança ocorreu para que haja tempo hábil de abastecer a declaração pré-preenchida com as informações que as empresas enviam ao fisco até o final de fevereiro.

Quem é obrigado a declarar e não entrega no prazo paga multa mínima de R$ 165,74.

O contribuinte precisa se preparar para o período, separando os documentos necessários. É preciso somar todos os rendimentos tributáveis no ano para saber se será obrigado a declarar ou não. Há, no entanto, outras regras que podem obrigar a entrega da declaração.

Quem vende imóvel, por exemplo, pode estar sujeito à prestação de contas, assim como quem passou a morar no país em 2025 e se manteve nessa condição em 31 de dezembro do ano passado.

Também é necessário separar a documentação que garante dedução no IR, como recibos de médicos, escolas, dentistas, planos de saúde e previdência privada.

QUEM DEVE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2026?

As regras exatas ainda não foram divulgadas pela Receita Federal e pode ser que haja alguma alteração, em especial sobre o total utilizado como rendimento tributável em 2025. No ano passado, estava obrigado a declarar o IR:

Quem recebeu rendimentos tributáveis —como salário e aposentadoria— a partir de R$ 33.888

Cidadão que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 200 mil

Contribuinte que teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de imóvel com valor maior do que o pago na compra

Contribuinte com isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

Quem realizou vendas na Bolsa de Valores que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

Cidadão que tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil

Contribuinte que obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 169.440 ou quer compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano-calendário

Quem passou a morar no Brasil em 2024 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

Contribuinte que optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por offshores

Titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira

Quem optou por atualizar o valor de imóveis com o pagamento de imposto menor instituído em dezembro de 2024

Contribuinte que obteve rendimentos em capital aplicado no exterior em aplicações financeiras ou lucros e dividendos de entidades controladas

QUAL É O VALOR DAS DEDUÇÕES DO IR?

Se os valores se mantiverem os mesmos de 2025, serão os seguintes:

Dedução por dependente: R$ 2.275,08 (valor mensal de R$ 189,59)

Limite anual de despesa por com educação: R$ 3.561,50

Limite anual do desconto simplificado (desconto-padrão): R$ 16.754,34

Para despesas de saúde devidamente comprovadas não há limite de valores

Cota extra de isenção para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos: R$ 24.751,74 no ano (R$ 22.847,76 mais R$ 1.903,98 relativos ao 13º salário)

QUAL PRAZO PARA DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2026?

Ainda não há data exata, mas fontes disseram à Folha que o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 deverá ser de 16 de março a 29 de maio.

A intenção do fisco é fazer como ocorre desde 2023 e liberar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda com o máximo de dados possível, por isso, o prazo não tem começado mais no primeiro dia útil de março.

Quem opta pela pré-preencida entra na fila de prioridade da restituição, que inclui ainda contribuintes que recebem os valores por Pix, idosos acima de 60 e 80 anos, professores cuja maior fonte de renda é o magistério e cidadãos portadores de deficiência física ou mental ou doença grave.

Para abastecer os supercomputadores da Receita com dados dos contribuintes, as empresas têm até o final de fevereiro para entregar os dados de cada cidadão ao fisco e para disponibilizar os informes de rendimentos aos contribuintes.

QUAL É A TABELA DO IMPOSTO DE RENDA?

Tabela mensal de janeiro a abril de 2025

A patir de maio de 2025

Tabela anual de 2025

COMO SABER SE SOU OBRIGADO A DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA?

O principal ponto é somar a renda tributável recebida no ano, como salário, aposentadoria, renda como autônomo e aluguel de imóvel, por exemplo. Se o valor anual ultrapassar o limite de renda da Receita, é preciso declarar.

Também há outras regras, como ter recebido rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil no ano. FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) são exemplos de renda não tributável.

Quem tem bens e direitos — somando imóvel e carro, por exemplo — acima de R$ 800 mil também é obrigado a declarar. O valor a ser usado é o da compra do bem.

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS PARA DECLARAR O IR?

Empresas, instituições financeiras e órgãos públicos têm até 27 de fevereiro para entregar o informe de rendimentos referente a 2025, mas o contribuinte já pode reunir outros documentos para começar a organizar a declaração do IR.

Dentre os principais documentos estão recibos e notas de despesas médicas e de educação, comprovantes de compra e venda de veículos ou imóveis no ano passado, informe de rendimentos da empresa onde trabalha ou para a qual prestou serviço em 2024 e extratos bancários, entre outros.

COMO FAZER A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2026?

A declaração do IR pode ser feita de três formas: ao baixar o programa gerador do imposto no computador, pelo aplicativo para celular ou tablet Meu Imposto de Renda, ou online, pelo eCAC, que é o centro de atendimento virtual da Receita.

É preciso ter senha do portal Gov.br com certificação ouro ou prata para a pré-preenchida. A Receita estuda ainda a descontinuação do programa para computador, utilizado por 8 em cada 10 contribuintes. A mudança, no entanto, não está prevista para este ano.

