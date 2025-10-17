A partir de 2026

Como ficará seu salário quando isenção de IR até R$ 5 mil entrar em vigor

Entenda o que muda na prática assim que projeto que amplia faixa de isenção do Imposto de Renda for aprovado e entrar em vigor, o que está previsto para o ano que vem

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:39

A partir de 2026, com a possível entrada em vigor da nova regra que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, os contribuintes vão precisar ficar atentos aos detalhes no contracheque, principalmente no campo dos descontos, para ver se estão relacionados e feitos corretamente.

O texto aprovado na Câmara dos Deputados também estabelece um desconto progressivamente menor para quem ganha até R$ 7.350 por mês.

A mudança pode gerar um "ganho adicional" de R$ 4.356,89 por ano para quem recebe até R$ 5 mil, incluindo a isenção do IR também sobre o 13° salário. A nova medida também vai resultar em redução de pagamento para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Por exemplo, quem recebe R$ 6.260 terá uma economia anual de R$ 1.822,01.

Hoje, é isento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036) por mês, no valor atual.

Para Carla Tasso, contadora e diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), o principal ponto de observação para os trabalhadores com carteira assinada (CLT) é a coluna de descontos.

“Eles vão ter que observar se o desconto do Imposto de Renda a partir de 2026 foi efetuado corretamente, considerando a isenção aprovada”, explica Carla Tasso.

Ela lembra que é fundamental se atentar que o cálculo do Imposto de Renda considera o salário e os rendimentos obtidos ao longo do período. Isso inclui os proventos como o salário básico, as horas extras e o adicional noturno, os quais são base para o cálculo do IR.

Carla Tasso alerta que, devido à inclusão desses adicionais (como trabalho em feriados ou comissões), o valor total dos proventos pode variar de um mês para o outro, fazendo com que o trabalhador mude de faixa e tenha um desconto diferente.

Com o valor extra no dia a dia de mais de 200 mil trabalhadores do Espírito Santo, Carla Tasso destaca que esse dinheiro pode ser revertido em despesas essenciais, podendo ser usado para pagar plano de saúde, custear escola ou investir em alimentação.

“Pode contribuir muito para as despesas essenciais da família, como remédio, supermercado, que são coisas que a gente não deveria parcelar,” comenta a diretora do Sescon-ES.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta