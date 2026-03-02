Banestes faz mutirão para renegociação de dívidas em 8 cidades do ES

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:15
Ao longo de março, o Banestes vai realizar um mutirão de renegociação de dívidas com atendimento em oito cidades do Espírito Santo. Clientes vão poder renegociar ou quitar o débito com condições especiais, com descontos de até 100% em juros, correção e multa, além de parcelamento da dívida em até 120 meses.
O Feirão Zera Dívida Banestes vai começar no dia 10 de março, com mutirão em Marataízes e Itapemirim, no Sul do Estado. Confira todas as datas:
Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF), com dívidas de até R$ 500 mil, ou Jurídicas (PJ), cuja dívida deve ser de até R$ 1 milhão. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.
A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes. Após preencher o formulário, a pessoa receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.
Diversos produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação do Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o