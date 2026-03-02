Confira as condições

Banestes faz mutirão para renegociação de dívidas em 8 cidades do ES

Clientes com débitos em aberto poderão renegociar ou quitar dívidas com descontos de até 100% em juros, correção e multa

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:15

Feirão Zera Dívida do Banestes terá início no dia 10 de março Crédito: Ricardo Medeiros

Ao longo de março, o Banestes vai realizar um mutirão de renegociação de dívidas com atendimento em oito cidades do Espírito Santo. Clientes vão poder renegociar ou quitar o débito com condições especiais, com descontos de até 100% em juros, correção e multa, além de parcelamento da dívida em até 120 meses.

O Feirão Zera Dívida Banestes vai começar no dia 10 de março, com mutirão em Marataízes e Itapemirim, no Sul do Estado. Confira todas as datas:

Datas do Feirão Zera Dívida do Banestes

10 de março - Marataízes e Itapemirim

Marataízes e Itapemirim 11 de março - Piúma e Anchieta

12 de março - Guarapari (sede e Muquiçaba)

17 de março - Pedro Canário e Conceição da Barra (Braço do Rio)

18 de março - Conceição da Barra (sede)

19 de março - São Mateus (sede)

20 de março - São Mateus (Guriri e Boa Vista)

Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF), com dívidas de até R$ 500 mil, ou Jurídicas (PJ), cuja dívida deve ser de até R$ 1 milhão. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes. Após preencher o formulário, a pessoa receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Diversos produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação do Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

