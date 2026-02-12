Transferência de renda

Pagamento de fevereiro do Bolsa Família começa nesta quinta (12)

No Espírito Santo, 277.918 famílias serão contempladas pelo programa neste mês; confira o calendário

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:22

O calendário de pagamento seguirá até o dia 27 de fevereiro Crédito: Lyon Santos/MDS

O Bolsa Família vai alcançar, neste mês, 277.918 beneficiários em todos os 78 municípios capixabas, com um valor médio de R$ 697,71. Para tanto, o governo federal vai destinar ao Espírito Santo mais de R$ 193,9 milhões. O cronograma de pagamentos tem início nesta quinta-feira (12) e segue até o próximo dia 27 de fevereiro, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Os depósitos são feitos de forma escalonada nos últimos dez dias úteis, todos os meses. Neste mês, no entanto, os pagamentos não serão realizados na próxima segunda e terça-feira, em razão do carnaval. Para os beneficiários que vivem em municípios em situação de emergência, ou estado de calamidade pública, devem receber o pagamento no primeiro dia do calendário.

No Espírito Santo, a Serra é o município com maior número de beneficiários neste mês, com 39.527 famílias atendidas, seguida de Cariacica (33,8 mil), Vila Velha (24,9 mil), Vitória (18,4 mil) e São Mateus (11,2 mil).

A cidade capixaba com maior valor médio de benefício é Governador Lindenberg, com R$ 733,67, neste mês. Em seguida aparecem Nova Venécia (R$ 730,15), Muniz Freire (R$ 726,10), Vila Valério (R$ 723,16) e Serra (R$ 721,23).

Em fevereiro, o Bolsa Família alcança no Espírito Santo, em seu grupo prioritário e específico, 3,4 mil famílias com pessoas em situação de rua, 717 com pessoas indígenas, 3 mil com quilombolas, 75 com crianças em situação de trabalho infantil, 653 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 3 mil com catadores de material reciclável.

Para não perder o benefício, as famílias participantes do programa devem manter documentos e informações de renda atualizados no CadÚnico, o cadastro do governo federal para programas sociais. A atualização do cadastro deve ser feita pelo responsável pela unidade familiar, que deve ir até um ponto de atendimento da rede assistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Em janeiro, o Bolsa Família foi pago a 18,77 milhões de famílias no país. O total repassado foi de R$ 13,1 bilhões, com um valor médio de R$ 697,77 por família.



VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DE FEVEREIRO

Final do NIS - Data de pagamento

1 - 12 de fevereiro

2 - 13 de fevereiro

3 - 18 de fevereiro

4 - 19 de fevereiro

5 - 20 de fevereiro

6 - 23 de fevereiro

7 - 24 de fevereiro

8 - 25 de fevereiro

9 - 26 de fevereiro

0 - 27 de fevereiro

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é plano de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A gestão do programa é feita pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social). Famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 218 por mês são elegíveis ao programa.

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos. Não devem ser incluídos no cálculo: indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda (como o próprio Bolsa Família).

Além do valor determinado para renda, é necessário que os beneficiários atendam algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de sete anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro e cinco anos, e de 75% para a faixa etária de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

O pagamento é feito pela Caixa, que utiliza o aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível movimentar o dinheiro sem que seja necessário ir até uma agência. Aqueles que desejam sacar o benefício devem ir até caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências do banco. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

O Bolsa Família paga um auxílio mínimo de R$ 600 por mês, composto também por valores adicionais conforme a composição familiar. Em casas com gestantes, lactantes e/ou crianças e adolescentes de até 18 anos que estiverem na escola, por exemplo, cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

Veja quais outros benefícios é possível receber:

Benefício de Renda de Cidadania: São pagos R$ 142 por integrante da família

Benefício Complementar: Se a família não atingir o piso de R$ 600, o governo paga a diferença para que seja alcançado o valor mínimo

O governo também concede os seguintes adicionais:

Benefício da Primeira Infância: São pagos R$ 150 para cada criança entre zero e seis anos de idade;

Benefício Variável Familiar: É pago o valor de R$ 50 para cada criança entre sete e 12 anos, cada adolescente entre 12 e 18 anos, e para gestantes;

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 nas famílias com bebês de zero a seis meses; o benefício é pago para ampliar a capacidade de alimentação da mãe que amamenta.

Com informações da Agência Folha Press

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta