Viagens de ônibus chegam a triplicar de preço no carnaval, aponta Procon

O levantamento comparou passagens de ida e volta, com saída na sexta-feira (13) e retorno na quarta (18), período de maior procura devido ao feriado prolongado

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:46

O carnaval está batendo à porta e os preparativos da maioria dos foliões já estão nos retoques finais. Mesmo assim, há quem ainda não decidiu o que fazer ao longo dos quatro dias de festa. Para essas pessoas, um alerta: um levantamento do Procon de Vitória identificou que as passagens de viagens de ônibus podem triplicar, dependendo da empresa.

Na média, a variação no valor das passagens rodoviárias para o mesmo destino chegam a 193,91%. O levantamento comparou passagens de ida e volta, com saída na próxima sexta-feira, 13 de fevereiro, e retorno na Quarta-feira de Cinzas, dia 18 — período de maior procura por conta do feriado prolongado de carnaval. Foram analisados trajetos saindo de Vitória com destino a Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, Campos dos Goytacazes e Salvador.

O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, reforça a importância de comparar valores antes da compra. “A pesquisa mostra que, para o mesmo destino e na mesma data, o consumidor pode pagar quase três vezes mais, dependendo da empresa escolhida. Por isso, acompanhar as oscilações nos dias que antecedem a viagem é fundamental”, destaca.

No trecho entre Vitória e Campos dos Goytacazes (RJ), por exemplo, os preços variam de R$ 118,80 a R$ 349,17, quase o triplo do valor para a mesma viagem.

Outros destinos também apresentaram diferenças expressivas. Para São Paulo (SP), a variação chegou a 90,87%, com valores entre R$ 359,80 e R$ 686,74. Já para Belo Horizonte (MG), o custo foi até 66,43% maior, com passagens de R$ 296,25 a R$ 493,04. O trecho para Salvador (BA) registrou o maior preço absoluto da pesquisa, alcançando R$ 1.354,70.

Cenário geral

Ao considerar todos os extremos do levantamento, o Procon Vitória identificou uma variação global de 1.040,32% entre o menor e o maior valor encontrados. Enquanto a passagem mais barata foi para Campos dos Goytacazes, por R$ 118,80, a mais cara teve como destino Salvador, por R$ 1.354,70, evidenciando o impacto do destino e da antecedência no orçamento do consumidor.

A pesquisa também mostrou que os preços não seguem um padrão fixo. No trecho para o Rio de Janeiro (RJ), houve queda e nova alta em um intervalo de 48 horas, indicando alta volatilidade. Em destinos como Belo Horizonte e Salvador, os valores se estabilizaram em patamares elevados após o primeiro dia de coleta. Já Governador Valadares (MG) apresentou tendência contínua de alta ao longo do período analisado.

Seis empresas de transporte rodoviário foram incluídas na pesquisa: Nova Itapemirim, Águia Branca, Gontijo, Expresso União, Busco e Buser. A coleta ocorreu entre os dias 3 e 5 de fevereiro, diretamente nos sites oficiais das companhias, priorizando a categoria semi-leito. Quando indisponível, foram consideradas as modalidades executivo ou convencional.

Entre as orientações do Procon Vitória estão comparar preços entre empresas, comprar as passagens com antecedência, acompanhar a variação dos valores por alguns dias e ficar atento às regras de cancelamento, remarcação e aos direitos do passageiro, especialmente em períodos de grande fluxo, como o carnaval.

