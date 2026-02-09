Se cuida

Carnaval sem cansaço: 6 dicas para aguentar horas em pé na folia

Especialista compartilha orientações práticas e fáceis para aproveitar a festa sem abrir mão do bem-estar

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:29

Cuidar do corpo antes, durante e depois do Carnaval é essencial para curtir a folia em preocupação Crédito: Imagem: afotostock | Shutterstock

Para muita gente, a chegada do Carnaval significa uma rotina completamente diferente. Durante, pelo menos, quatro dias, a agenda passa a ser feita de blocos, trios elétricos, longas caminhadas e horas em pé. Com isso, acontece sobrecarga muscular, dores nas pernas, na lombar e até lesões, especialmente entre quem não se prepara adequadamente.

Nesse sentido, para quem quer aproveitar a festa sem pagar o preço depois, é essencial cuidar do corpo antes, durante e depois da folia. O Dr. Raul Oliveira, professor de fisioterapia da Afya Centro Universitário Itaperuna, enfatiza que a festa pode, e deve, ser sinônimo de alegria, mas que é preciso cuidado, afinal, o corpo sente, e muito, os impactos da maratona carnavalesca.

“A gente costuma associar o Carnaval apenas à diversão, mas o corpo está sendo exigido como em uma atividade física intensa. Com pequenas atitudes antes é possível curtir o dia inteiro sem comprometer a saúde no dia seguinte”, explica.

Para ajudar os foliões a se manterem firmes e saudáveis durante os dias de festa, o professor oferece algumas dicas práticas e fáceis de seguir. Confira!

1. Invista em um aquecimento leve antes de sair de casa

Cinco minutos de alongamento e ativação muscular já fazem diferença. Movimentos simples para pernas, quadril e coluna ajudam a preparar o corpo para horas em pé.

2. Use calçado confortável e adequado

Evite sandálias sem sustentação e salto alto. O ideal é um tênis leve, com bom amortecimento, para proteger joelhos e coluna.

3. Faça pausas curtas e cuide da postura durante o bloco

Sempre que possível, interrompa a folia por alguns minutos para descansar e aliviar a pressão nas pernas, mesmo 2 ou 3 minutos já ajudam a reduzir a fadiga. Aproveite essas pausas para se sentar a cada período prolongado em pé (cerca de 50 minutos) e ajustar a postura. Se estiver carregando mochila ou bolsa mais pesada, alterne as alças e os braços ao longo da festa, estimulando o corpo de forma equilibrada e evitando sobrecargas.

Compressas frias e massagem ajudam a reduzir o inchaço e a dor nas pernas Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

4. Faça compressas e massagens após o bloco

Para quem sente cansaço nas pernas, o recomendado é compressa fria ou uma massagem leve. Isso ajuda a reduzir o inchaço e a dor.

5. Não ignore sinais de dor intensa

Se a dor persistir ou aumentar, é importante procurar um profissional. Dor que não melhora pode ser sinal de lesão.

6. Hidrate-se com frequência

A desidratação piora a sensação de cansaço e aumenta o risco de câimbras. Beba água a cada hora, principalmente se estiver muito calor.

Por Beatriz Felicio

