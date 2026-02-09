Mercado de trabalho

Mutirão oferece oportunidades de emprego e estágio em Cariacica

Ação acontece nesta terça-feira (10), na praça do bairro Bandeirantes, e também terá inscrições para cursos de qualificação, entre outros serviços

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:14

Praça de Bandeirantes, em Cariacica, receberá ação das 8 às 13 horas, nesta terça (10) Crédito: Reprodução

Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho tem mais uma oportunidade na terça-feira (10), quando acontece um mutirão de empregos na praça do bairro Bandeirantes, em Cariacica. A iniciativa faz parte do programa Desenvolvimento na Praça, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde). A ação será realizada das 8h às 13h e contará com entrevistas presenciais para preenchimento imediato de vagas em áreas como logística, atacado e supermercados.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer à Praça de Bandeirantes portando um documento oficial com foto. Já estudantes do ensino médio e superior poderão acessar ofertas de estágio, além de realizar cadastro para o programa Jovem Aprendiz. Também estarão abertas inscrições para cursos de qualificação profissional do programa CariacicaCapacita.

Além das oportunidades de trabalho, o evento também vai oferecer atendimento a microempreendedores individuais (MEIs), com serviços de abertura e regularização de empresas, além do envio da Declaração Anual do Simples Nacional (Dasn-Simei).

O prazo para a entrega da declaração termina em 31 de maio. O envio é obrigatório para manter o CNPJ regular junto à Receita Federal, inclusive para os MEIs que não tiveram faturamento em 2025.

A programação inclui ainda serviços da Agência de Microcrédito, do Procon, da Sala do Empreendedor e do Simplifica Cariacica.

Serviço: Desenvolvimento na Praça

Quando: Terça-feira (10)

Terça-feira (10) Horário: 8h às 13h

8h às 13h Local: Praça de Bandeirantes, Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta