Mutirão oferece oportunidades de emprego e estágio em Cariacica

Ação acontece nesta terça-feira (10), na praça do bairro Bandeirantes, e também terá inscrições para cursos de qualificação, entre outros serviços

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:14

Praça de Bandeirantes, em Cariacica
Praça de Bandeirantes, em Cariacica, receberá ação das 8 às 13 horas, nesta terça (10) Crédito: Reprodução

Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho tem mais uma oportunidade na terça-feira (10), quando acontece um mutirão de empregos na praça do bairro Bandeirantes, em Cariacica. A iniciativa faz parte do programa Desenvolvimento na Praça, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde). A ação será realizada das 8h às 13h e contará com entrevistas presenciais para preenchimento imediato de vagas em áreas como logística, atacado e supermercados.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer à Praça de Bandeirantes portando um documento oficial com foto. Já estudantes do ensino médio e superior poderão acessar ofertas de estágio, além de realizar cadastro para o programa Jovem Aprendiz. Também estarão abertas inscrições para cursos de qualificação profissional do programa CariacicaCapacita.

Além das oportunidades de trabalho, o evento também vai oferecer atendimento a microempreendedores individuais (MEIs), com serviços de abertura e regularização de empresas, além do envio da Declaração Anual do Simples Nacional (Dasn-Simei).

O prazo para a entrega da declaração termina em 31 de maio. O envio é obrigatório para manter o CNPJ regular junto à Receita Federal, inclusive para os MEIs que não tiveram faturamento em 2025.

A programação inclui ainda serviços da Agência de Microcrédito, do Procon, da Sala do Empreendedor e do Simplifica Cariacica. 

Serviço: Desenvolvimento na Praça

  • Quando: Terça-feira (10)
  • Horário: 8h às 13h
  • Local: Praça de Bandeirantes, Cariacica.

