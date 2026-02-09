Vamos às compras

Intenção de consumo das famílias no ES aumenta e supera a média nacional

O resultado obtido em janeiro revela um dos maiores patamares da série histórica para o mês desde 2016 e também se mostra acima dos outros Estados do Sudeste

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:59

Intenção de consumo das famílias capixabas atinge um dos maiores níveis para o mês de janeiro desde 2016 Crédito: Envato

Passado o período de festas de fim de ano, em que o consumo é sabidamente elevado, o ano de 2026 começou com bons indicadores no Espírito Santo: a intenção de consumo das famílias (ICF) capixabas registrou alta de 1,8% em janeiro, na comparação com dezembro, e alcançou 108,6 pontos, um dos maiores patamares da série histórica para o mês desde 2016.

O resultado mantém o indicador acima do nível de satisfação, fixado em 100 pontos, e supera as médias nacional (105,7) e do Sudeste (106,8). Os dados fazem parte do relatório do Connect Fecomércio-ES, elaborado com base na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Alta em quase todos os critérios

Entre os sete subíndices que compõem o ICF, a maioria apresentou avanço em janeiro. O destaque foi a Segurança em Relação ao Emprego Atual, que cresceu 1% e chegou a 130 pontos.

O Nível de Consumo Atual teve aumento de 7,5%, alcançando 101,6 pontos, o melhor resultado para o mês desde janeiro de 2018. Também registraram crescimento a Perspectiva de Consumo (3,9%) e o Acesso ao Crédito (3,1%), ambos acima do nível de satisfação.

Para o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o cenário aponta para um início de ano mais favorável. “A manutenção do ICF em patamar de satisfação, aliada a resultados historicamente elevados para janeiro e ao desempenho superior às médias nacional e regional, indica um ambiente mais seguro para o planejamento financeiro das famílias e cria perspectivas positivas para o comércio capixaba em 2026”, analisa.

